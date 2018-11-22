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Насилие против членов семьи - это преступление
23.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Насилие против членов семьи - это преступление, и не следует бояться обращаться за помощью.
Одной из мер по предупреждению совершения преступлений и правонарушений является защитное предписание - установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. Порядок действий в рамках защитного предписания определен статьей 31 Закона. Защитное предписание применяется после вынесения постановления о наложении административного взыскания за умышленное причинение телесного повреждения, оскорбление, мелкое хулиганство, совершенное по отношению к члену семьи, к гражданину в двух случаях:
Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:
Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего гражданина, пострадавшего от насилия в семье, обязывает лицо, совершившее насилие в семье, временно покинуть общее с пострадавшим от насилия в семье жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.
Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления гражданину, в отношении которого оно вынесено. Запреты устанавливаются руководителем органа внутренних дел или его заместителем на срок от трех до тридцати суток со дня объявления защитного предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено. Решение о прекращении защитного предписания может быть принято руководителем органа внутренних дел или его заместителем по заявлению гражданина, пострадавшего от насилия в семье. Отмена постановления о наложении административного взыскания за административное правонарушение, совершенное по отношению к члену семьи, влечет отмену применения защитного предписания.
Закон предписывает местным исполнительным органам создавать кризисные комнаты для жертв насилия, а также обеспечивать местами временного пребывания граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание в соответствии с порядком, установленным Советом Министров Республики Беларусь.
Не терпите издевательство и насилие над собой со стороны ваших близких, а сразу же обращайтесь в правоохранительные органы за защитой.
Рената ВИНЯРСКАЯ, ведущий специалист отдела охраны и профилактики Сморгонского РОВД.
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Насилие против членов семьи - это преступление, и не следует бояться обращаться за помощью.
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