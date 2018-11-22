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Насилие против членов семьи - это преступление

23.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Насилие против членов семьи - это преступление, и не следует бояться обращаться за помощью.

Насилие против членов семьи - это преступление
16 апреля 2014 года вступил в действие Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 г. №122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», который направлен прежде всего на предупреждение совершения преступлений и правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений.

В статье 1 Закона дано понятие насилия в семье: это умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания.

Одной из мер по предупреждению совершения преступлений и правонарушений является защитное предписание - установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. Порядок действий в рамках защитного предписания определен статьей 31 Закона. Защитное предписание применяется после вынесения постановления о наложении административного взыскания за умышленное причинение телесного повреждения, оскорбление, мелкое хулиганство, совершенное по отношению к члену семьи, к гражданину в двух случаях:

  • если ему вынесено официальное предупреждение о недопустимости противозаконных действий, при этом защитное предписание применяется в течение года после объявления такого официального предупреждения;
  • если в отношении гражданина осуществляется профилактический учет.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:

  • предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от насилия в семье, если он находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;
  • посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье, если он временно находится вне совместного места жительства или места с правонарушителем;
  • общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети интернет.

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего гражданина, пострадавшего от насилия в семье, обязывает лицо, совершившее насилие в семье, временно покинуть общее с пострадавшим от насилия в семье жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.

Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления гражданину, в отношении которого оно вынесено. Запреты устанавливаются руководителем органа внутренних дел или его заместителем на срок от трех до тридцати суток со дня объявления защитного предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено. Решение о прекращении защитного предписания может быть принято руководителем органа внутренних дел или его заместителем по заявлению гражданина, пострадавшего от насилия в семье. Отмена постановления о наложении административного взыскания за административное правонарушение, совершенное по отношению к члену семьи, влечет отмену применения защитного предписания.

Закон предписывает местным исполнительным органам создавать кризисные комнаты для жертв насилия, а также обеспечивать местами временного пребывания граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание в соответствии с порядком, установленным Советом Министров Республики Беларусь.

К примеру, осенью нынешнего года защитное предписание было вынесено в отношении жителя г. Сморгони, 1956 г. р., который неоднократно скандалил со своей супругой. Чаша страданий (и физических, и психологических) переполнилась, с согласия женщины её обидчика обязали на 30 суток покинуть совместное жилье, наложили запрет на распоряжение общей собственностью. В течение этого времени участковый инспектор контролировал, как тот выполняет требования Закона. Сотрудник правоохранительных органов посещал пострадавшую дома, звонил ей, чтобы удостовериться в том, что супруг не нарушает её спокойствия.

Не терпите издевательство и насилие над собой со стороны ваших близких, а сразу же обращайтесь в правоохранительные органы за защитой.

Рената ВИНЯРСКАЯ, ведущий специалист отдела охраны и профилактики Сморгонского РОВД.

 
 
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Насилие против членов семьи - это преступление, и не следует бояться обращаться за помощью.
 
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