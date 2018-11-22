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Запуск белорусского мобильного приложения

23.11.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Запуск белорусского мобильного приложения
Запуск белорусского мобильного приложения

Профессиональный участник белорусского рынка ценных бумаг Lacerta.by объявляет о запуске первого “мобильного небанка страны”. “Мобильным небанком” компания называет платформу для смартфонов, позволяющую совершать инвестиции в белорусские ценные бумаги онлайн. Платформа объединила корпоративный сектор, находящийся в поиске заемных средств, и инвесторов из числа частных лиц.

Буквально до сегодняшнего дня рынок корпоративных облигаций интересовал в основном тех, кто вкладывал относительно большие деньги. Речь идет о тысячах, а чаще десятках тысяч долларов США. Номиналы ценных бумаг соответствовали среднему чеку: как правило речь шла о $100 либо $500 за одну бумагу.

Lacerta.by запустила платформу для инвестиций любого размера, рассчитанную в частности и на тех, кто хочет попробовать себя в новом финансовом инструменте, но не решается рисковать крупной суммой. Платформа работает на базе приложений для операционных систем Android и iOS. Сайт, посвященный приложению – www.lacerta.app

Для того, чтобы пользоваться всеми функциями приложения необходимо заключить с ООО «Ласерта» договор. Без договора приложение позволяет только изучать данные о текущих эмиссиях без возможности приобретения бумаг.

Оплата за облигации происходит через карту любого банка Беларуси (комиссия 1% при платеже картой “Белгазпромбанка” и 3% любой другой; карта “Белгазпромбанка” выдается бесплатно при заключении договора).

В зависимости от условий эмиссии, описанных в проспекте эмиссии, доход по бумагам будет выплачиваться в оговоренные сроки на карту их держателя. Вся сумма инвестиций вернется в конце срока обращения бумаг (типичные сроки: год либо три).

 
 
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