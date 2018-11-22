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Запуск белорусского мобильного приложения
Профессиональный участник белорусского рынка ценных бумаг
Буквально до сегодняшнего дня рынок корпоративных облигаций интересовал в основном тех, кто вкладывал относительно большие деньги. Речь идет о тысячах, а чаще десятках тысяч долларов США. Номиналы ценных бумаг соответствовали среднему чеку: как правило речь шла о $100 либо $500 за одну бумагу.
Для того, чтобы пользоваться всеми функциями приложения необходимо заключить с
Оплата за облигации происходит через карту любого банка Беларуси (комиссия 1% при платеже картой “Белгазпромбанка” и 3% любой другой; карта “Белгазпромбанка” выдается бесплатно при заключении договора).
В зависимости от условий эмиссии, описанных в проспекте эмиссии, доход по бумагам будет выплачиваться в оговоренные сроки на карту их держателя. Вся сумма инвестиций вернется в конце срока обращения бумаг (типичные сроки: год либо три).
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Для тех, кто хочет инвестировать в облигации, не вставая с дивана
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