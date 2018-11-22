«Калигула» в Витебске: жестоко, пленительно и сексуально

Сергея Землянского с эпичным размахом передает дикую атмосферу Римской империи времен правления Калигулы (Гая Юлия Цезаря Августа Германика), который стал воплощением жестокого, развратного и безумного правителя, пишет Витебский курьер. Не зря на афише стояло предупреждение «16+», постановка режиссерас эпичным размахом передает дикую атмосферу Римской империи времен правления Калигулы (Гая Юлия Цезаря Августа Германика), который стал воплощением жестокого, развратного и безумного правителя,Витебский курьер.





Актеры без слов, только с помощью жестов, рассказали драматичную историю императора, провозгласившего себя равным богам. Основная идея спектакля — поразмышлять над причинами поступков и желаний героев, вопросом что делает человека жестоким, что порождает страх и желание подчиняться и почему люди все равно выбирают себе деспотичных правителей.





Калигула, рано потерявший родителей, в юношестве склоненный к любовной связи с собственной сестрой Друзиллой, становится порочным правителем и пользуется своей вседозволенностью. Остановить императора-тирана можно только с помощью заговора.









Среди актеров «Калигулы» на сцене выступили Екатерина Шпица, актриса и телеведущая, известная ролями в фильмах «Экипаж», «Пятница», «Поддубный», «Ёлки», участница телешоу «Ледниковый период» и «Точь-в-точь», и Станислав Бондаренко, известный по кинофильмам «Платон», «Стритрейсеры», «Чего хотят мужчины», «Четыре времени лета», «Моя мама против».





Екатерина Шпица играет в спектакле роль Друзиллы, а Станислав Бондаренко — роль Калигулы. Фото Анастасии Вереск





В основу постановки легла одноименная пьеса Альберта Камю, а также исторические материалы и сюжеты художественных произведений других авторов.





Друзилла на смертном одре. В спектакле также использован язык слабослышащих, поэтому актриса подает знаки руками. Фото Анастасии Вереск











