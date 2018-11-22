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Швейцарцы подсчитали: 61 доллар США ежемесячно остается у среднего белоруса после оплаты всех обязательных расходов

23.11.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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На что можно потратить такие скромные деньги? И куда уходит самая большая часть заработка?

Швейцарцы подсчитали: 61 доллар США ежемесячно остается у среднего белоруса после оплаты всех обязательных расходов
 1510 долларов в год или 125 долларов в месяц – имуществом на такую сумму, по мнению экспертов исследовательского института «Крэди Свис», может распоряжаться среднестатистический белорус после отчисления всех расходов, сообщает сайт Белсат. Но есть и другая цифра – 61 доллар. Именно столько чаще всего остается в наших карманах.

По уровню чистых активов швейцарцы поставили белорусов в один ряд с украинцами, таджиками, бирманцами и жителями Буркина-Фасо.

«Абсолютным цифрам «Credit Suisse» доверять довольно трудно. Хотя это серьезная организация, но у них, как они сами признаются, не хватает сведений, чтобы дать точные количественные показатели. Чему можно доверять – так это динамике. Вообще благосостояние белорусов существенно ухудшилось», – рассказывает экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

Несмотря на неточные методы подсчета, озвученная швейцарскими учеными сумма 61 доллар или 130 рублей оказалась близкой к той, которая остается в кошельке белоруса. А вот что говорят жители Витебска:

«Так оно и есть на самом деле. А бывает, и меньше остается».

«Если у меня пенсия 400, то не 150, а 350 рублей! Пусть вам голову не дурят!»

«Это невозможно – из зарплаты откладывать деньги. Коммунальные услуги, продукты, вещи – и на этом все».

«Если у кого из нашей администрации достаточная зарплата – тогда да. А простому работнику уже откладывать нечего».


На что же уходит большая часть денег? В основном – на еду. На нее приходится 40 процентов расходов белорусов. Доля пищи в расходах жителей соседней Польши почти вдвое меньше. Чем богаче общество, тем меньшую долю люди расходуют на продукты питания. Как видно, согласно этому показателю Беларусь значительно отстает от западных соседей.

Кроме еды, значительными затратами белорусов являются жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь. На спорт и культуру наши соотечественники тратят втрое меньше, чем на одежду. В соседней Польше – наоборот. На культуру и здоровый образ жизни поляки тратят больше, чем на предметы первой необходимости.

«По сравнению с жителями богатых стран мы ограничены в возможности путешествовать, экономить, возможностях качественно лечиться, посещать какие-то интересные, но дороговатые для белоруса мероприятия. Тем более, для среднего белоруса не может быть речи о предметах роскоши», – говорит социолог Наталья Рябова.

На что же белорусы откладывают свои скромные средства, если они остаются?

«Кто-то на отдых, кто-то на будущее детей – на их обучение».

«На отдых, но и то не получается. Не каждый год».

«Тратим, потому что надо жить сегодняшним днем, а не откладывать, пока ты умрешь. Как умру – похоронят!»

Виновата в таком незавидном положении прежде всего экономическая политика властей, направленная на сохранение убыточных государственных предприятий.

«Это забирает ресурсы из эффективного частного сектора, который на те же самые деньги мог бы создать в разы больше высокооплачиваемых рабочих мест», – добавляет экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

Однако сам глава государства неоднократно заявлял, что передавать экономику в частные руки не собирается. Поэтому белорусам впредь придется мириться с невысокими зарплатами и невозможностью делать сбережения.


О результатах исследования швейцарских экспертов поговорим с экономистом Леонидом Заико:

«В Беларуси после 2014 года доход знилизися в 2 раза. Зарплата была и 30 долларов, после вон стала 600 до 2014 года, это большой рост. А теперь, после того, когда случилось такое падение, до 2018 года номинальная зарплата выросла на 19 процентов, а теперь на 17 процентов, при росте ВВП примерно на 3,7 процента. Поэтому если в какой-либо стране на 17 процентов вырос заработок, то Меркель поставили бы золотой памятник, а Трампа сделали бы героем страны. Ситуация странная, потому что доходы вроде бы «грохнулись», власти сделали вид, что ничего не случилось, а люди не понимают, что с ними происходит. В этом специфика ситуации…»


 
Теги: Витебск
 
 
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