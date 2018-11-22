Поезда до областных центров будут доезжать за 2,5 часа, за исключением Гродно





Сокращение времени движения поездов произойдет за счет обновления моторвагонного подвижного состава. До 2025 года планирует приобрести 30 электропоездов.





«Мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять комфортные условия для пассажиров и сокращать время в пути, а для этого нужно проводить модернизацию и постоянно обновлять подвижной состав, — отметил начальник Владимир Морозов. — Мы планируем в течение ближайших двух лет связать все областные центры новым моторвагонным подвижным составом. Поставлена также задача в течение года сократить время движения между Минском и областными центрами на 15—20 минут и уложиться в 2,5 часа. Сложность составляет только сообщение с Гродно из-за большой удаленности города от столицы».









БЖД подписала контракт с АО «PESA Bydgoszcz» на поставку шести дизель-поездов в шестивагонной составности. Их должны получить в 2019-20 года. Еще 10 электропоездов в течение 2020-21 годов может поставить ЗАО «Штадлер Минск». В дальнейшем до 2025 года планируется приобрести по десять электропоездов городских и региональных линий экономкласса, а также 20 дизель-поездов региональных линий экономкласса.



