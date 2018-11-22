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Евросоюз подкинул Беларуси €50 млн на кредитование среднего бизнеса под 3%

23.11.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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ОАО «Белагропромбанк» и ЕИБ подписали кредитное соглашение на 6 лет. Сумма — €50 млн.

Белагропромбанк заявил, что деньги даются под низкий процент. В качестве клиентов на получение финансирования от ЕИБ через белорусский банк рассматриваются компании с численностью до 250 сотрудников и долей участия государства не более 25% (в некоторых случаях — до 50%).

 

Процентная ставка зависит от конкретной сделки, но обещается, что она будет на уровне 3% годовых.

 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) не только выделил 50 млн евро Белагропромбанку на кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), но направляет еще 25 млн евро в Беларусбанк на такие же цели.


 


ЕИБ ожидает, что в целом этими деньгами от обоих банков воспользуются 200 компаний сегмента МСБ, и это поможет поддерживать 2,5 тыс. рабочих мест.

 

Это часть инициативы EU4Business, которая является частью Восточного партнерства, пишет officelife.media

 
 
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ОАО «Белагропромбанк» и ЕИБ подписали кредитное соглашение на 6 лет. Сумма — €50 млн.
 
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