Драники доехали до Италии

Приготовление драников – гастрономического символа Беларуси – вместе с другими зарубежными блюдами - станет частью выпускного практического экзамена для слушателей кулинарных курсов, которые проводятся Сардинским институтом профессионального обучения IFAL.

В следующем году в Беларуси итальянские специалисты примут участие в мастер-классах по приготовлению белорусских блюд, а также сами проведут мастер-классы по приготовлению блюд сардинской и итальянской кухни, сообщает