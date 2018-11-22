|
Драники доехали до Италии
В 2019 году пройдет кулинарный конкурс «Белорусские драники по-сардински» при участии повара из Италии.
В следующем году в рамках «Дней кухни Сардинии (Италия) в Беларуси 2019», по случаю приезда сардинских специалистов в Минск, будет организован кулинарный конкурс «Белорусские драники по-сардински», в ходе которого повара Сардинии попытаются по-своему интерпретировать это наиболее известное за рубежом белорусское блюдо.
Приготовление драников – гастрономического символа Беларуси – вместе с другими зарубежными блюдами - станет частью выпускного практического экзамена для слушателей кулинарных курсов, которые проводятся Сардинским институтом профессионального обучения IFAL.
В следующем году в Беларуси итальянские специалисты примут участие в мастер-классах по приготовлению белорусских блюд, а также сами проведут мастер-классы по приготовлению блюд сардинской и итальянской кухни, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году пройдет кулинарный конкурс «Белорусские драники по-сардински» при участии повара из Италии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)