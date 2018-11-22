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Драники доехали до Италии

23.11.2018 08:48 — Разное | Партизан  
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В 2019 году пройдет кулинарный конкурс «Белорусские драники по-сардински» при участии повара из Италии.

В следующем году в рамках «Дней кухни Сардинии (Италия) в Беларуси 2019», по случаю приезда сардинских специалистов в Минск, будет организован кулинарный конкурс «Белорусские драники по-сардински», в ходе которого повара Сардинии попытаются по-своему интерпретировать это наиболее известное за рубежом белорусское блюдо.

Приготовление драников – гастрономического символа Беларуси – вместе с другими зарубежными блюдами - станет частью выпускного практического экзамена для слушателей кулинарных курсов, которые проводятся Сардинским институтом профессионального обучения IFAL.

 

В следующем году в Беларуси  итальянские специалисты примут участие в мастер-классах по приготовлению белорусских блюд, а также сами проведут мастер-классы по приготовлению  блюд сардинской и итальянской кухни, сообщает telegraf.by

 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году пройдет кулинарный конкурс «Белорусские драники по-сардински» при участии повара из Италии.
 
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