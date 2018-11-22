Китайскую бегунью Хэ Инльли обвинили в неуважении к родной стране





Марафон выиграла Аберу де Миссе, Хэ Иньли стала второй. После забега многие китайцы возмутились поведением спортсменки и посчитали, что она специально бросила флаг, проявляя неуважение к стране.





«Неужели забег намного важнее, чем флаг твоей страны? Если ты взял флаг, то должен нести его аккуратно», – возмутился другой китайский марафонец Вэй Дзинь.









Сама спортсменка сообщила, что флаг просто выпал из ее рук, так как она устала и промокла из-за дождя.





За неуважение к флагу в Китае можно получить наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.



