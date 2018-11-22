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Китайскую бегунью Хэ Инльли обвинили в неуважении к родной стране
Китаянка лидировала по дистанции, немного опережая кенийскую бегунью Аянту Аберу де Миссе. Внезапно на пути Иньли встал волонтер, который всучил спортсменке флаг Китая. Иньли притормозила, некоторое время пробежала с флагом, но потом выронила его на дорогу.
Марафон выиграла Аберу де Миссе, Хэ Иньли стала второй. После забега многие китайцы возмутились поведением спортсменки и посчитали, что она специально бросила флаг, проявляя неуважение к стране.
«Неужели забег намного важнее, чем флаг твоей страны? Если ты взял флаг, то должен нести его аккуратно», – возмутился другой китайский марафонец Вэй Дзинь.
Сама спортсменка сообщила, что флаг просто выпал из ее рук, так как она устала и промокла из-за дождя.
За неуважение к флагу в Китае можно получить наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.
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Китаянка лидировала по дистанции, немного опережая кенийскую бегунью Аянту Аберу де Миссе. Внезапно на пути Иньли встал волонтер, который всучил спортсменке флаг...
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