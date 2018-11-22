В Польше Ярослав Качиньский судится с экс-президентом Лехом Валенсой

В ходе заседания в четверг, 22 ноября, стороны отказались от мирного урегулирования. Суд вынесет решение 6 декабря.





Причиной иска стали заявления Валенсы в Facebook, в которых он возложил ответственность за крушение под Смоленском правительственного лайнера с польской делегацией на Ярослава Качиньского, брата-близнеца погибшего в этой авиакатастрофе президента Леха Качиньского. Валенса утверждает, что Ярослав Качиньский в телефонном разговоре с братом во время полета якобы убедил президента отдать пилоту приказ на посадку в Смоленске, несмотря на плохие погодные условия.





В свою очередь истец назвал Валенсу «угрозой демократии в Польше», выразив сомнения в интеллектуальных способностях бывшего главы государства. Ярослав Качиньский потребовал от Валенсы извинений и компенсации в размере 30 тысяч злотых (в пересчете — 7 тысяч евро).









Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме «Смоленск-Северный» 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Президент Польши и ряд первых лиц государства направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД.



