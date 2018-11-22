В Минске подтвердили, что Беларусь и ЕС приблизились к подписанию соглашений

Олег Кравченко выразил надежду, что "этот пакет не попадёт в такую же ситуацию, которая... сложилась в отношениях проекта приоритетов партнёрства", информирует БЕЛТА. Заместитель министра иностранных дело выразил надежду, что "этот пакет не попадёт в такую же ситуацию, которая... сложилась в отношениях проекта приоритетов партнёрства",БЕЛТА.





В октябре глава представительства Европейского Союза Андреа Викторин заявила, что подписание может состояться до конца 2018 года. Как известно, переговоры об этих документах ведутся между Минском и Брюсселем с января 2014 года.





Кравченко также сообщил, что Беларусь предлагает Евросоюзу совместно поработать над стратегией отношений на долгосрочную перспективу. "Стремление к целям, которых мы хотим достичь через 10-20-30 лет, позволит нам более эффективно взаимодействовать по трудностям, которые, по сути, носят временный характер, но доминируют в наших отношениях, поглощая львиную долю нашей энергии и препятствуя развитию этих отношений ", — сказал заместитель министра иностранных дел на открытии XVI Минского форума.









Как известно, осенью 2018-го Александр Лукашенко одобрил продолжение курса на нормализацию отношений с Евросоюзом.



