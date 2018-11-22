Алесь Карлюкевич объяснил, почему не зарегистрирован в социальных сетях









Читал ли Карлюкевич мнения о себе в интернете и трогают ли они его?





пишет НН. «Ровно настолько, насколько трогает замечание, критика неважно где - в общественном транспорте, дома, в семье. Ведь я понимаю, что я склонен к тому, что моя работа будет оцениваться», - ответил Карлюкевич,НН.









Примечательно, что министр разговаривал с ведущим программы, руководителем ОНТ Маратом Марковым по-русски, хотя в жизни Карлюкевич — белорусскоязычный.





пишет Еврорадио, с этого времени комментировать материалы на сайтах в интернете можно будет только после прохождения идентификации (чтобы оставить комментарий, придётся "засветить" свой номер телефона, на него будет присылаться "специальный код"). Карлюкевич считает, что с этими изменениями власти опаздывают. Также министр информации Беларуси Александр Карлюкевич считает, что нужны новые изменения в законе о СМИ. Как известно, с 1 декабря начнут действовать изменения в законе о СМИ. Между прочим,Еврорадио, с этого времени комментировать материалы на сайтах в интернете можно будет только после прохождения идентификации (чтобы оставить комментарий, придётся "засветить" свой номер телефона, на него будет присылаться "специальный код"). Карлюкевич считает, что с этими изменениями власти опаздывают.





"Наверное, нужен и ещё целый ряд изменений и дополнений в законе о СМИ, — считает министр. — ...Важно, чтобы те медийные ресурсы, которые работают в интернет-пространстве, они подходили под те же законы, под которые подходят другие средства массовой информации".