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Алесь Карлюкевич объяснил, почему не зарегистрирован в социальных сетях
«Просто не хочу, чтобы тратили время на комментарии к моим комментариям», - заявил он в четверг в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
Читал ли Карлюкевич мнения о себе в интернете и трогают ли они его?
«Ровно настолько, насколько трогает замечание, критика неважно где - в общественном транспорте, дома, в семье. Ведь я понимаю, что я склонен к тому, что моя работа будет оцениваться», - ответил Карлюкевич,
Примечательно, что министр разговаривал с ведущим программы, руководителем ОНТ Маратом Марковым по-русски, хотя в жизни Карлюкевич — белорусскоязычный.
Также министр информации Беларуси Александр Карлюкевич считает, что нужны новые изменения в законе о СМИ. Как известно, с 1 декабря начнут действовать изменения в законе о СМИ. Между прочим,
"Наверное, нужен и ещё целый ряд изменений и дополнений в законе о СМИ, — считает министр. — ...Важно, чтобы те медийные ресурсы, которые работают в интернет-пространстве, они подходили под те же законы, под которые подходят другие средства массовой информации".
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«Просто не хочу, чтобы тратили время на комментарии к моим комментариям», - заявил он в четверг в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
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