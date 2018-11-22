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Алесь Карлюкевич объяснил, почему не зарегистрирован в социальных сетях

23.11.2018 07:51 — Разное | Партизан  
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«Просто не хочу, чтобы тратили время на комментарии к моим комментариям», - заявил он в четверг в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.



Читал ли Карлюкевич мнения о себе в интернете и трогают ли они его?

 «Ровно настолько, насколько трогает замечание, критика неважно где - в общественном транспорте, дома, в семье. Ведь я понимаю, что я склонен к тому, что моя работа будет оцениваться», - ответил Карлюкевич, пишет НН. 


Примечательно, что министр разговаривал с ведущим программы, руководителем ОНТ Маратом Марковым по-русски, хотя в жизни Карлюкевич — белорусскоязычный.

Также министр информации Беларуси Александр Карлюкевич считает, что нужны новые изменения в законе о СМИ.  Как известно, с 1 декабря начнут действовать изменения в законе о СМИ. Между прочим, пишет Еврорадио, с этого времени комментировать материалы на сайтах в интернете можно будет только после прохождения идентификации (чтобы оставить комментарий,  придётся "засветить" свой номер телефона, на него будет присылаться "специальный код"). Карлюкевич считает, что с этими изменениями власти опаздывают.

"Наверное, нужен и ещё целый ряд изменений и дополнений в законе о СМИ, — считает министр. — ...Важно, чтобы те медийные ресурсы, которые работают в интернет-пространстве, они подходили под те же законы, под которые подходят другие средства массовой информации".

 
 
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«Просто не хочу, чтобы тратили время на комментарии к моим комментариям», - заявил он в четверг в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
 
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