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В Минске Citroen после столкновения с VW вылетел на тротуар и снес светофор: есть пострадавшие
Несколько человек пострадали в аварии, которая произошла утром 23 ноября в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации инспекторов, водитель Volkswagen ехал по улице Беды со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Лукьяновича. При осуществлении разворота он не уступил дорогу Citroen, который ехал во встречном направлении. После столкновения последний вылетел на тротуар и снес светофор.
В момент ДТП на тротуаре находились пешеходы, которые ожидали включения разрешающего сигнала светофора. По предварительной информации, несколько человек получили ссадины и ушибы.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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