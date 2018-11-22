В Минске Citroen после столкновения с VW вылетел на тротуар и снес светофор: есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в аварии, которая произошла утром 23 ноября в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации инспекторов, водитель Volkswagen ехал по улице Беды со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Лукьяновича. При осуществлении разворота он не уступил дорогу Citroen, который ехал во встречном направлении. После столкновения последний вылетел на тротуар и снес светофор.

В момент ДТП на тротуаре находились пешеходы, которые ожидали включения разрешающего сигнала светофора. По предварительной информации, несколько человек получили ссадины и ушибы.





На месте аварии работает следственно-оперативная группа.