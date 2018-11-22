"Сойдет, я всегда так делаю": свежие ляпы и шедевры строителей на "Доске позора"

Удивительные фотоистории продолжают присылать наши читатели о своих ремонтах и о увиденных вариантах благоустройства. «Косяки» строителей бывают до того нелепы, что хочется спросить, а это точно не постановочный кадр? Предлагаем всем оценить качество выполненных работ в нашей новую подборке на « Доске позора ».

Начнем со странного явления, которое опять зафиксировали жильцы по улице Асаналиева, 24 в Минске. Сначала они жаловались на скамейку — ее заменили на новую.



Фото читателя

Потом их не устраивала дорожка во дворе из бетонной плитки — ее убрали.



Фото читателя

А недавно им возле подъезда установили решетку для ног. И знаете что? Она по размеру не подошла!



Фото читателя

Город Минск, Горецкого д .7 к.2 и дом 5 к.2. Читатель пишет, что за ними планировалась многоуровневая стоянка. А получилась в один уровень и на зеленой зоне.



Фото читателя

Фото читателя

Популярные у коммунальщиков ямочные ремонты асфальта выполнялись у дома № 49 по улице Я. Коласа в Минске неоднократно — последний раз в июне этого года. А через три месяца (в сентябре) из-за ремонта теплотрассы асфальт участками перекладывали заново, но покрытие парковки не исправили. И лужа, по поводу которой жильцы дома уже обращались в администрацию Советского района, осталась…



Фото читателя

Лестница по улице Калиновского, 46. В таком состоянии уже несколько лет, текущий ремонт производят ежегодно — красят перила.



Фото читателя

Вот такой вход в 4 подъезд по улице Руссиянова, 5. Нам пишут, что заявка на 115 выполняется с июня, звонки директору ЖКХ не помогают. Хотя в этом году светильник повесили над входом.



Фото читателя

Устройство полосы препятствий из кустов работниками УП Зеленстрой Фрунзенского района Минска на пути движения пешеходов, как защита не существующего более 8 лет газона.



Фото читателя

В Витебске возле пешеходного перехода улица победы 7 к1, находится почти полностью просевший люк. Чинить его никто не хочет, так как не понятно, на балансе какой организации он стоит. Что ж, попробуем найти хозяина — итак, чей люк?



Фото читателя

Фото читателя

Подоконник на одной из заправок по трассе М1. Ювелирная работа.



Фото читателя

Фото читателя

В Витебске во дворе дома по улице Строителей, 24/1, просевшая и заплывшая грязью ливневка. Из-за этого после дождя во дворе образуется огромная лужа.



Фото читателя

Городской поселок Руденск, тротуар для пешеходов возле железнодорожного вокзала. После реконструкции вокзала прошло уже 4 года, а тротуар так и не продолжили.



Фото читателя

Сеница. Дорожка к автобусной остановке, поликлинике, школе и подземному переходу. Пишут, что с коляской по ней идти невозможно.



Фото читателя

Минск, спорткомплекс СКА «Уручье». В мужском туалете строители над кабинками с унитазами забыли свет провести — темно в них, все на ощупь, что называется! А ведь туда не только взрослые, но и дети ходят!



Фото читателя

Назовем это просто — домофон с секретом.



Фото читателя

Культура выполнения монтажа повергает в шок. Фото сделаны в подъезде по адресу переулок Кузьмы Чорного 7, 2-й подъезд, 2-й этаж.



Фото читателя

Тот же мастер работал и в доме на Ташкентской, 28?



Так было. Фото читателя

А так красиво стало. Фото читателя

Фото сопровождало пояснение читателя: «после двух заявок ЖЭС-119 Заводского района Минска удосужилось вот таким оригинальным образом восстановить освещение в тамбуре подъезда». Перенять передовой опыт можно в по улице Голодеда, 36, в подъезде 4.



Фото читателя

Вот так строители восстановили зеленый газон возле детской площадки по адресу Минск, улица Чюрлениса, 24.





Перед администрацией московского района похоже так отчитались. Фото сделано 17 ноября.



Фото читателя

Грязепешепереход на улице Каменногорская.

Прежде чем устраивать скандал, нужно разбираться в теме. Вот что вы можете предъявить мастеру, который «заплел» этот сантехузел, если все работает? Ничего кроме «не красиво». Опытный сантехник скажет: «Работает, и это главное. Зашьете гипсокартоном…».

П — пожарная безопасность.

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!