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Бизнес под защитой. Для чего нужна служба безопасности?

23.11.2018 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Бизнес под защитой. Для чего нужна служба безопасности?
Фото из открытых источников

Бизнес под защитой. Для чего нужна служба безопасности?Ситуацию комментирует эксперт в сфере экономической безопасности и управления кризисными ситуациями Михаил Черников.

Тема безопасности вновь в тренде к концу 2018 года. Во всемирном обзоре экономических преступлений отмечено, что самым распространенным видом корпоративного мошенничества является незаконное присвоение активов компании должностными лицами, на втором месте – взяточничество и коррупция, и на третьем – мошенничество, совершаемое клиентом, и грубое нарушение деловой этики. Самые большие потери по оценкам экспертов генерируются внутри бизнеса, а ключевые риски в разной степени несут персонал, поставщики и подрядчики, клиенты и бизнес-партнеры, конкуренты, объекты для инвестиций и, конечно же, государство.

О том, как современный бизнес видит функцию безопасности, для чего нужна служба безопасности, о ее функционале и задачах мы поговорили в преддверии второго кейс-форума «Troubleshooting. Безопасность бизнеса» с заместителем генерального директора «Аливария», часть Carlsberg Group, Михаилом Черниковым.

Ключевой информационный партнер кейс-форума – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

- Михаил, начиная разговор, обрисуйте коротко, зачем нужна служба безопасности в современном бизнесе?

 - Традиционно роль службы экономической безопасности в компании (на территории пост-советского пространства) складывалась из специалистов с опытом в силовых и правоохранительных структурах. Естественно это наложило определенный отпечаток на сложившиеся практики и собственно сам подход к пониманию целей и задач. В первую очередь это фокус на определенных оперативных мероприятиях, проверках контрагентов и сотрудников, взыскание дебиторской задолженности. Часто охрана и IT-безопасность управляются в одной организационной структуре. Многое также зависит от конкретной индустрии и бизнес-модели компании, приоритетах и даже компетенциях руководителя этого направления. Между тем, современный мир достаточно динамичен. Пока одни компании только начинают думать над переоценкой роли и месте службы экономической безопасности, другие компании уже внедрили современные практики.

Бизнес под защитой. Для чего нужна служба безопасности? Кейс-форум по вопросам безопасности бизнеса пройдет в Минске

С моей точки зрения, основная миссия такой службы – это продвижение этических стандартов деловых отношений (то, что называют еще и бизнес-этикой) и прозрачности принятия решений, защита компании от связанных с этими факторами внешними и внутренними рисками, а также борьба с негативными последствиями, если такие риски реализовались. Именно поэтому все чаще мы начинаем слышать не о функции безопасности как о структуре, а о конкретных задачах, которые могут стоять перед различными службами. Кроме этого,  крайне важно постоянно развивать и адаптировать стандарты работы и контроля. Причем необходимо это делать так, чтоб они органично вписывались в процессы и не создавали препятствий, излишней бюрократии, а с другой стороны обеспечивали один из ключевых аспектов – прозрачность принятия решений. Необходим помнить, что в любом случае, результат работы экономической безопасности должен быть частью управленческих и бизнес-решений. В противном случае мы можем получить функцию ради функции, процесс - ради процесса.   

- Звучит очень «объемно», конечно. Что на современном этапе может быть дополнительным фокусом работы службы экономической безопасности.

-  Ключевым элементом наших рисков является безусловно человеческий фактор. Совершенно логично, что фокусом в работе должна стать эффективная стратегия продвижения культуры бизнес-этики как среди сотрудников компании, так и среди ее партнеров. В той или иной степени каждая компания декларирует приверженность этим принципам, однако реальность среди конкретных коллективов и индустрий может быть принципиально иной. Как только у сотрудников, клиентов, партнеров, контрагентов и в целом на рынке закрепится понимание, что только в ситуации полной открытости и честности возможна работа «в» и «с» вашей компаний, бизнес однозначно перейдет на новый виток своего развития.

- Какими инструментами это можно продвигать в компании?

- В нашей практике, это не только тренинги, но и современные подходы внутренних и внешних коммуникаций, а также не мало важно и иной подход к взаимодействию с коллегами в рамках ежедневных задач. Думаю, многие из коллег согласятся, что это одна из самых сложных задач. Она неразрывно связана с навыками управления изменениями и играет ключевую роль в преодолении барьеров.

- Если чуть подробнее остановится на вопросах работы службы безопасности, то с какими проблемами сталкиваются компании?

- Как правило, в компаниях часто не разделены зоны ответственности между безопасностью и другими организационными структурами (юристы, внутренние аудиторы и т.п.), а также не определены пределы влияния на корпоративные процессы (кредитная политика, закупки и т.п.). Например, это дилемма о том, где заканчиваются полномочия безопасности и допустимо принятие рисков коммерческими отделами. Несоблюдение разумного баланса может повлечь за собой как упущенные возможности, так и финансовые потери. Именно поэтому необходимо сосредоточиться на помощи бизнесу в принятии решений, вместо создания препятствий, предложениях вместо запретов и критики.

Бизнес под защитой. Для чего нужна служба безопасности?
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-  Можно ли как-то оценить эффективность службы безопасности?

- Тоже не простой вопрос. Бывает так, что результат проделанной работы не всегда очевидно демонстрирует свою ценность.  Важно научится оцифровывать каждый результат. ь. Я рекомендую начать с двух простых шагов. Первый шаг- оценка выявленных рисков. Само по себе это упражнение позволяет идентифицировать ключевые угрозы, на которых стоит сосредоточиться. Второй шаг – разработка рекомендаций по управлению такими рисками. На любом из этих этапов создается один из самых важных элементов – основа для консенсуса между представителями экономической безопасности и коллегами из других подразделений. Как следствие функции начинают работать сообща над ключевой целью – создание ценности, при этом соблюдая принципы прозрачности и доверия.

Мои сотрудники в обязательном порядке оценивают любые выявленные несоответствия. Каждая такая оценка проходит обсуждение с коллегами из заинтересованных функций. Так в ежедневной работе мы не только пытаемся донести до коллег альтернативную точку зрения на те или иные операции, но и продвигаем культуру сотрудничества.

- Хотелось бы услышать Ваши рекомендации о навыках, необходимых сегодня для руководителя и специалистов такой службы.

 – Один из самых популярных вопросов – кто может работать в этой сфере. Самое важное, что нужно понимать, так это то, что специалист в области безопасности – это сотрудник с широким спектром квалификации, знающий как юридические, так и бухгалтерские аспекты, знающий современные IT-инструменты и ERP программы, владеющий навыками работы с данными. Безусловно, важно понимать бизнес-модель, как компания работает, как управляет цепочками поставок, сделками, проводит разработки  и т.п.  Но в любом случае речь идет о кросс-функциональных компетенциях, не так часто встречающихся на рынке труда. В некоторой степени надо быть готовым приложить определенные усилия для развития и подготовки специалистов экономической безопасности, с учетом специфики индустрии и конкретной компании. Это поможет сотрудникам безопасности разговаривать с коллегами на одном языке. Кроме этого, крайне важны личные качества, такие как гибкость и умение услышать чужую точку зрения.

В силу специфики своей деятельности сотрудник безопасности часто будет сталкиваться с естественным сопротивлением. Поэтому лидерский навык – убеждение – является ключевым.

 
Теги: Минск
 
 
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О том, как современный бизнес видит функцию безопасности, для чего нужна служба безопасности, о ее функционале и задачах мы поговорили в преддверии второго...
 
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