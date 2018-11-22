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С 2018 года в Солигорске оформили на экспорт 9 млн тонн калийных удобрений

23.11.2018 10:06 — Разное | Аргументы и факты  
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С 2018 года в Солигорске оформили на экспорт 9 млн тонн калийных удобрений
Фото из открытых источников

Солигорский таможенный пост специализируется на бесперебойном оформлении товаров, отправляемых субъектами хозяйствования Минской области за пределы республики.

Одним из основных экспортных товаров являются калийные удобрения, поставляемые за границу ОАО «Беларуськалий».

Сотрудники поста работают в круглосуточном режиме.

Только в октябре текущего  года на экспорт оформлено более 930 тыс. тонн калийных удобрений. А с начала года экспортировано уже около 130 тыс. вагонов с калийными удобрениями, а это рекордные 9 млн. тонн. Этот показатель на 318 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В республиканский бюджет в прошлом месяце постом перечислено на 10 млн. белорусских рублей больше, чем в сентябре.

В октябре 2018 года отмечается увеличение количества зарегистрированных деклараций на товары. В прошлом месяце  на импорт оформлено 407 партий товаров и 6242 – на экспорт.

При этом особое значение для увеличения экспорта имеет тот факт, что время выпуска товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, в основном, не превышает 5 минут.

 

 

 
 
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Только в октябре текущего года на экспорт оформлено более 930 тыс. тонн калийных удобрений. А с начала года экспортировано уже около 130 тыс. вагонов с калийными...
 
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