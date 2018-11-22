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Главному редактору TUT.BY предъявили обвинение по «Делу БЕЛТА»

23.11.2018 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Главному редактору TUT.BY предъявили обвинение по «Делу БЕЛТА»
Фото из открытых источников

22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Согласно этой статье обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф.

А против двух фигурантов «Дела БЕЛТА» – журналиста Павлюка Быковского и главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого – уголовное преследование прекратили.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке корреспондент Deutsche Welle в Беларуси Павлюк Быковский, 22 ноября в Следственном комитете его уведомили о прекращении уголовного преследования с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания. Освобождение от уголовной ответственности осуществлено на основании статьи 86 Уголовного кодекса. Павлюк Быковский также сообщил, что заплатил штраф в размере 735 рублей.

Напомним, что поводом к возбуждения уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступов к платного пакета услуг, который давала указанное предприятие одному из его заказчиков. По официальной версии, в ходе проверки сотрудниками МВД выявлены факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БЕЛТА».

По «Делу БЕЛТА» обвинения предъявлены 15 журналистам.

 
 
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Согласно этой статье обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф.
 
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