В Гродно ребенок выскочил на дорогу за пьяным отцом и попал под машину

Возле пересечения с улицей Малаховичской водитель «Тойоты» заметил, что перед ним на красный свет переходит дорогу мужчина с велосипедом.
Нарушитель успел пересечь проезжую часть. Однако вслед за ним на дорогу выбежал его 11-летний сын. Водитель успел заметить промелькнувшую тень, затормозил, но удара избежать не удалось.
Ребенок, сообщили в ГАИ Гродненской области, нуждался в медицинской помощи, но не госпитализировался.
Нарушитель признал, что шел на запрещающий сигнал. Освидетельствование установило у него более чем десятикратное превышение допустимого содержание алкоголя.