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В Гродно ребенок выскочил на дорогу за пьяным отцом и попал под машину

23.11.2018 09:50 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно ребенок выскочил на дорогу за пьяным отцом и попал под машину
ГАИ Гродно и Гродненской области

Возле пересечения с улицей Малаховичской водитель «Тойоты» заметил, что перед ним на красный свет переходит дорогу мужчина с велосипедом. 

Нарушитель успел пересечь проезжую часть. Однако вслед за ним на дорогу выбежал его 11-летний сын. Водитель успел заметить промелькнувшую тень, затормозил, но удара избежать не удалось. 

Ребенок, сообщили в ГАИ Гродненской области, нуждался в медицинской помощи, но не госпитализировался.

Нарушитель признал, что шел на запрещающий сигнал. Освидетельствование установило у него более чем десятикратное превышение допустимого содержание алкоголя. 

В Гродно ребенок выскочил на дорогу за пьяным отцом и попал под машину
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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