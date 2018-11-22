В Гродно ребенок выскочил на дорогу за пьяным отцом и попал под машину

Возле пересечения с улицей Малаховичской водитель «Тойоты» заметил, что перед ним на красный свет переходит дорогу мужчина с велосипедом.

Нарушитель успел пересечь проезжую часть. Однако вслед за ним на дорогу выбежал его 11-летний сын. Водитель успел заметить промелькнувшую тень, затормозил, но удара избежать не удалось.

Ребенок, сообщили в ГАИ Гродненской области, нуждался в медицинской помощи, но не госпитализировался.