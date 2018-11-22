ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Евросоюз приблизились к подписанию соглашения о визах

23.11.2018 09:58 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Евросоюз приблизились к подписанию соглашения о визах

Беларусь и ЕС реально приблизились к вoзможности пoдписания соглашений об облегчении визовых фoрмальностей. Об этом на открытии XVI Минского форума заявил заместитель министра инoстранных дел Олег Кравченко.

"Мы реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей. И я очень надеюсь, что этот пакет не попадет в такую же ситуацию, которая, к сожалению, на данный момент сложилась в отношении проекта соглашения о приоритетах партнерства", – сказал Кравченко.

Беларусь и Евросоюз с 2014 года проводят консультации о соглашениях по упрощению визовых формальностей и реадмиссии. Ранее министр иностранных дел Владимир Макей сообщал, что в переговорах есть несколько спорных моментов, по которым стороны пока не пришли к единому мнению.

Дипломат сказал, что Минск ведет "откровенный диалог по сложным вопросам" и выразил уверенность в том, что противоречия будут со временем устранены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и ЕС реально приблизились к вoзможности пoдписания соглашений об облегчении визовых фoрмальностей. Об этом на открытии XVI Минского форума заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какими будут курс доллара и зарплаты к концу года? Прогноз аналитика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика