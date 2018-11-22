Беларусь и Евросоюз приблизились к подписанию соглашения о визах





Беларусь и ЕС реально приблизились к вoзможности пoдписания соглашений об облегчении визовых фoрмальностей. Об этом на открытии XVI Минского форума заявил заместитель министра инoстранных дел Олег Кравченко.

"Мы реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей. И я очень надеюсь, что этот пакет не попадет в такую же ситуацию, которая, к сожалению, на данный момент сложилась в отношении проекта соглашения о приоритетах партнерства", – сказал Кравченко.

Беларусь и Евросоюз с 2014 года проводят консультации о соглашениях по упрощению визовых формальностей и реадмиссии. Ранее министр иностранных дел Владимир Макей сообщал, что в переговорах есть несколько спорных моментов, по которым стороны пока не пришли к единому мнению.

Дипломат сказал, что Минск ведет "откровенный диалог по сложным вопросам" и выразил уверенность в том, что противоречия будут со временем устранены.