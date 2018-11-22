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В Пинске предлагают арендовать часть памятника архитектуры XVIII века
Пинский горисполком опубликовал информацию об объектах недвижимого имущества, которые находятся в собственности города и предлагаются к сдаче в аренду. В списке есть часть дворца Бутримовича, сообщает "Медиа-Полесье".
Капитальное строение является историко-культурной ценностью. Не используется с 4 сентября 2018 года. Площадь 348,1 квадратных метра, сумма арендной платы 4,03 рубля за метр квадратный.
Помещение предоставляется в аренду без проведения аукциона, сроком на 3 года. В нем нельзя организовывать объект игорного бизнеса.
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Сумма арендной платы 4,03 рубля за метр квадратный.
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