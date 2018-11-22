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Поменять старое жилье на новое. Как работает программа «Квартира в зачёт»

23.11.2018 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Поменять старое жилье на новое. Как работает программа «Квартира в зачёт»
Фото из открытых источников

Но давайте разберемся, как этот обмен происходит, и какие жилые комплексы готовы предложить такое решение.

Во-первых, квартира в зачет это не совсем обмен. Застройщик выкупает вашу старую квартиру по рыночной цене, а сумма от покупки перечисляется на оплату новой недвижимости. А цена вашей старой квартиры, конечно же, может недотягивать до стоимости новой.

Во-вторых, такое решение очень упрощает жизнь собственнику.  Не нужно самостоятельно продавать квартиру, ведь это может затянуться на многие месяцы.

В-третьих, у этого метода есть небольшой минус – это возможность приобрести квартиру не во всех жилых комплексах и ваша старая квартира должна быть только в Минске и ближайшем пригороде.

Какие правовые органы и нормы регулируют процесс сдачи квартиры в зачет?

Официальный документ, регламентирующий процесс передачи старого жилья в зачет при покупки нового выпущен 30 марта 2015 года Министерством архитектуры и строительства. Согласно документу собственник имеет право обратиться к застройщику с заявлением о принятии жилья в зачет. Застройщик проводит оценку старого имущества, но при этом имеет право отказать в принятии имущества собственника в зачет новой квартиры, никак не объясняя свой отказ.

Передача помещения осуществляется на основании договора, обязательными условиями которого являются предмет договора, сроки и условия передачи квартиры, стоимость старого жилья, права и обязанности сторон, порядок изменения, дополнения и расторжения договора.

Какие застройщики предлагают данную услугу?

Работать по системе «Квартира в зачёт» могут себе позволить только крупные застройщики. Рассмотрим, в каких жилых комплексах доступна эта программа.


Поменять старое жилье на новое. Как работает программа «Квартира в зачёт»
Мегаполис Фото: Фото из открытых источников

Жилой комплекс «Мегаполис», рядом с метро Малиновка. В продаже представлены квартиры со свободной планировкой площадью от 44 до 109 кв.м. Удобное расположение, развитая инфраструктура - прекрасное дополнение к хорошей квартире на отличных условиях.

Поменять старое жилье на новое. Как работает программа «Квартира в зачёт»
Жилой Комплекс «Олимпик Парк» Фото: Фото из открытых источников

Жилой Комплекс «Олимпик Парк» - квартал премиум-класса, расположен между заказником «Лебяжий» и водохранилищем Дрозды. В новом для Минска "зеленом" квартале можно выбрать квартиру на любой вкус: начиная от маленьких квартир (площадью 38 метров) и заканчивая просторными пентхаусами (площадью 194-229 метров).

Поменять старое жилье на новое. Как работает программа «Квартира в зачёт»
Жилой комплекс «Браславский» Фото: Фото из открытых источников

Жилой комплекс «Браславский», который так же находится в одном из самых экологически чистых и престижных частей города – в микрорайоне Лебяжий. Этот комплекс уже представлен в более доступной ценовой категории. Квартиры площадью от 56 до 121 квадратных метров.

Поменять старое жилье на новое. Как работает программа «Квартира в зачёт»
Жилой квартал «Пирс» Фото: Фото из открытых источников

Жилой квартал «Пирс», расположенный за городом в Молодеченском направлении В частности сегодня действует предложение по покупке квартир и таунхаусов площадью от 40 до 246 кв.м. Квартал предлагает европейскую архитектуру построек, помимо стандартной квартиры новоселы получат возможность пожить в таунхаусах с высотой потолков по 3.5 метра и отдельных коттеджах.

Каждый из этих вариантов можно приобрести с помощью услуги «Квартира в зачёт».

На каждую из квартир, после быстрой проверки и оценки, есть несколько вариантов сделки:

●      Равнозначный обмен. Этот вариант доступен только тем покупателям, чья квартира полностью покроет стоимость новой.

●      Передача своей недвижимости агентству  в качестве первоначального взноса. Оставшуюся сумму можно погасить сразу или даже взять рассрочку.

●      Реализация квартиры без ее выкупа застройщиком. Этот вариант для тех, кто не спешит с продажей. Квартира будет продаваться через агентство недвижимости.

Хоть этот вариант покупки квартиры и является новым, но достоинства, несомненно, есть. Мы рассмотрели отличные варианты современного жилья от застройщиков Минска, в отличных районах, с хорошей инфраструктурой. И есть возможность переехать из старой «хрущевки» в современный дом. При этом доплатив всего-ничего, а в некоторых случаях и не платив ничего больше. Это уникальная возможность, которая позволит многим людям улучшить свои жилищные условия на отличных условиях.

Материал подготовлен порталом Salere.by

 
Теги: Минск
 
 
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По первому впечатлению становится понятно, что это вариант оплаты за новую недвижимость для тех, у кого есть старая квартира, но он хотел бы переехать в более новую...
 
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