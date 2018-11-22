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Состоится «прямая телефонная линия»

23.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В субботу, 24 ноября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Людмилой Викторовной МЕДВЕДЕВОЙ.

 


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В субботу, 24 ноября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного
 
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