В субботу, 24 ноября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Людмилой Викторовной МЕДВЕДЕВОЙ.
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Состоится «прямая телефонная линия»
23.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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В субботу, 24 ноября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного
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