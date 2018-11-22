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С 27 ноября 2018 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 202 «О службе «одно окно».

Служба «одно окно» Несвижского районного исполнительного комитета будет работать в административном здании райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, кабинет 118 (1 этаж). Режим работы службы: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8.00 до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00), среда — с 8.00 до 20.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00), вторая и четвертая суббота месяца — с 9.00 до 13.00 (без перерыва).

Телефон для консультации — 5-96-51.

Единый справочно-информационный номер телефона для оказания консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур — 142.