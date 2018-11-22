В Несвижском районе пройдет акция «Жизнь дороже шин!»

Поделитесь с друзьями















С целью профилактики и предупреждения ДТП в зимних условиях, минимизации негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения в период с 26 ноября по 6 декабря 2018 года на территории Несвижского района проводится республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!».

Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.