В среду, 28 ноября, в 15.00 в камерном зале Несвижской детской школы искусств состоится концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Шумилиной (фортепиано).
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В Несвиже состоится концерт заслуженной артистки Республики Беларусь
23.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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В среду, 28 ноября, в 15.00 в камерном зале Несвижской детской школы искусств состоится концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины
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