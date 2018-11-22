На заметку «хулигану»: появился новый вид административного взыскания

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Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 г. № 131-З внесены дополнение в ст.6.2 КоАП Республики Беларусь «Виды административных взысканий». Появился новый вид административного взыскания — административный запрет на посещение физкультурно-оздоровительных сооружений (ФОС). Данный вид взыскания, согласно ч.3 ст.6.3 КоАП Республики Беларусь, будет применяться в качестве дополнительного административного взыскания.

Что же означает административный запрет на посещение физкультурно-оздоровительных сооружений? Это временный запрет физическому лицу посещать ФОС во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Данный вид административного взыскания может применяться за совершение на территории ФОС во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений, указанных в статьях 9.1, 16.10, 17.1,17.3,17.10,17.11, 17.14, 23.4, 23.34 КоАП Республики Беларусь, если за совершенное правонарушение предусмотрен административный арест.

Административный запрет на посещение физкультурно-оздоровительных сооружений устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.

Особенная часть КоАП Республики Беларусь дополнена ст. 24.23 «Нарушение административного запрета на посещение территории физкультурно-оздоровительных сооружений», где санкцией предусматривается наказание в виде штрафа от 2 до 20 базовых величин или административный арест.

Согласно постановлению об административном запрете на посещение физкультурно-оздоровительных сооружений, лица, подвергнутые этому административному взысканию, на территорию физкультурно-спортивных сооружений допускаться не будут либо будут выдворены за пределы указанной территории во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования.

Дмитрий ЧИЖИК,

заместитель начальника Несвижского РОВД —

начальник милиции общественной безопасности,

подполковник милиции.