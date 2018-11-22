Пизанская башня изменила угол наклона

Угол наклона "падающей" Пизанской башни стал меньше, сообщает ВВС.

По оценкам экспертов, за последние 20 лет 57-метровая башня выпрямилась на 4 сантиметра. Туристы, которые любят "поддерживать" башню на фотографиях, начали замечать изменения.

В 1990 году башню впервые за 800 лет закрыли для туристов из-за опасений, что она может упасть. В то время наклон составлял 4,5 м от вертикального положения. Международная комиссия работала над стабилизацией башни с 1993 по 2001 год. В итоге угол наклона поправили на 45 см, потратив на это больше $250 млн. Пизанская башня стала "падающей" уже через пять лет после начала строительства в 1173 году.

Слой песка и глины, на котором построена башня, мягче с южной стороны. Строители не успели достроить третий этаж, а размягчение почвы под башней уже привело к уклону.





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