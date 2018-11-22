Цены на индивидуальное жилье в Беларуси будут снижаться

Стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на серийное строительство. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы делаем упор на индивидуальное жилищное строительство. Первое, что стремимся делать, это снижение стоимости жилья. Диапазон цен показывает, что в готовом исполнении стоимость 1 кв.м составляет около $400 в эквиваленте. Речь идет о домах в индивидуальном исполнении. Когда будем переходить на серию (серийное строительство. — Прим. БЕЛТА), будем снижать эту цену, чтобы сделать дома максимально доступными для населения», — сказал Владимир Кухарев.

Индивидуальное жилищное строительство будет развиваться в том числе в границах населенных пунктах с существующей инфраструктурой. Вопросы обеспечения коммуникациями призвано решить использование электрической энергии для отопления. «Не надо прокладывать трубы, достаточно будет кабеля. Будем переходить на индивидуальные системы канализации с использованием септиков. Планируем, что весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%», — добавил вице-премьер.