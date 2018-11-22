В Минске мужчина избил возле подъезда пожилую женщину

Неизвестный беспричинно избил 77-летнюю жительницу Ленинского района возле подъезда дома 10 по ул. Малинина. Женщине удалось сбежать от злоумышленника, сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалёва.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий изъята запись с камер видеонаблюдения. На ней запечатлено, как подозреваемый покупает в продуктовом магазине спиртное.

Правоохранители просят: если вы узнали мужчину на фото или стали очевидцем произошедшего, братиться в Ленинское РУВД или сообщить по телефонам: +375 29 669 49 32, +375 33 303 40 91 либо 102.