ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помощь «скорой» и газовый факел на Городокщине

23.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Автопарк Городокской больницы пополнился еще одним автомобилем скорой неотложной помощи. Ключи и технический паспорт к нему председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда вручил главному врачу больницы Валерию Самсонову (на снимке) во время церемонии зажжения символического факела в туристическо-оздоровительного комплекса «Лосвидо» по случаю подведения к нему природного газа. Мероприятие состоялось 19 ноября.

Помощь «скорой» и газовый факел на Городокщине

Сегодня неотложную помощь взрослому и детскому населению Городокщины как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар при состояниях, угрожающих здоровью или жизни, вызванных внезапными заболеваниями, несчастными случаями, отравлениями и травмами, требующими экстренного или неотложного медицинского вмешательства, круглосуточно оказывают три бригады скорой помощи. Две из них — при райбольнице, одна — при больнице сестринского ухода в г. п. Езерище.   

С учетом автомобиля-подарка, денежные средства на который были выделены не только ФПБ, но и районным бюджетом, в арсенале «скорой» стало пять спецавтомобилей. Насколько быстро врачи прибудут к месту события, зависит и от профессионализма водителя, и от состояния санитарной машины.

  Созвучно теме оздоровления населения и первостепенное событие дня — подведение к  ТОК «Лосвидо» природного газа. Сегодня этот объект — один из девяти туристическо-оздоровительных центров ФПБ.
Помощь «скорой» и газовый факел на Городокщине

Подробнее читайте в №90 от 23.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автопарк Городокской больницы пополнился еще одним автомобилем скорой неотложной помощи. Ключи и технический паспорт к нему председатель Федерации профсоюзов...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Черная пятница» в Алабаме: мужчина открыл стрельбу в торговом центре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика