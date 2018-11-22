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Помощь «скорой» и газовый факел на Городокщине
23.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Автопарк Городокской больницы пополнился еще одним автомобилем скорой неотложной помощи. Ключи и технический паспорт к нему председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда вручил главному врачу больницы Валерию Самсонову (на снимке) во время церемонии зажжения символического факела в туристическо-оздоровительного комплекса «Лосвидо» по случаю подведения к нему природного газа. Мероприятие состоялось 19 ноября.
Сегодня неотложную помощь взрослому и детскому населению Городокщины как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар при состояниях, угрожающих здоровью или жизни, вызванных внезапными заболеваниями, несчастными случаями, отравлениями и травмами, требующими экстренного или неотложного медицинского вмешательства, круглосуточно оказывают три бригады скорой помощи. Две из них — при райбольнице, одна — при больнице сестринского ухода в г. п. Езерище.
С учетом автомобиля-подарка, денежные средства на который были выделены не только ФПБ, но и районным бюджетом, в арсенале «скорой» стало пять спецавтомобилей. Насколько быстро врачи прибудут к месту события, зависит и от профессионализма водителя, и от состояния санитарной машины.
Созвучно теме оздоровления населения и первостепенное событие дня — подведение к ТОК «Лосвидо» природного газа. Сегодня этот объект — один из девяти туристическо-оздоровительных центров ФПБ.
Подробнее читайте в №90 от 23.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Автопарк Городокской больницы пополнился еще одним автомобилем скорой неотложной помощи. Ключи и технический паспорт к нему председатель Федерации профсоюзов...
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