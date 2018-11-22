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Опубликован список деревень Минской области, где будут продавать с аукционов пустующие дома

23.11.2018 10:41 — Разное | Tut.by  
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Определен перечень населенных пунктов в Минской области, в которых ветхие и пустующие дома будут продаваться с аукционов. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правовом портале pravo.by. Напомним, президент 4 сентября подписал указ № 357 «О пустующих и ветхих домах». По нему пустующие дома будут выявляться в течение полугода, и, если владелец не подтвердит действиями желание привести дом и участок в порядок, дом пойдет с молотка или под бульдозер в течение года. Сегодняшнее постановление содержит перечень деревень, в которых дома будут уходить именно с молотка.


фото:hata.by

Среди районов области есть «избранные»: во всех их сельсоветах брошенные дома могут уходить к новым владельцам только через аукционы. Это:

  1. Минский район
  2. Дзержинский район
  3. Логойский район
  4. Смолевичский район

Также только через аукционы будут продаваться изъятые дома в райцентрах области: в Столбцах, Солигорске, Слуцке, Несвиже, Марьиной Горке, Мяделе, Молодечно, Любани, Воложине и т.д. Включены в список и некоторые крупные поселки, например Городея, Правдинский, Ивенец.

Полный список — в тексте самого решения.

Напомним, информацию о продаже с аукционов пустующих и ветхих домов местные исполкомы обязаны будут размещать на своих сайтах.

Какие дома признают пустующими и ветхими?

Пустующими — дома, в которых в течение трех лет не проживали ни дня и чьи владельцы не предоставили в местный исполком (сельсовет) уведомления о намерении использовать дома для проживания.

Ветхими — аварийные и грозящие обвалом дома, где в течение одного года не живут и не принимают меры по восстановлению либо сносу.

Чтобы признать дом пустующим или ветхим, его должна посетить комиссия (состав ее внушительный — от чиновников до милиции) и на месте установить (опросив соседей в том числе), что дом необитаем.

Кстати, искать ветхие и пустующие дома будут не только в деревнях — комиссии будут изучать и райцентры, и областные центры, и даже Минск, где тоже есть ветхие и пустующие усадьбы. Причем каждые полгода.

Подробнее о процедуре изъятия домов — в материале «Три года в доме не живут — повод начать процедуру изъятия. Разбираем новый указ по пустующему жилью«

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, ветхие и пустующие дома, если хозяева не могут их восстановить и пользоваться ими, будут подготовлены к продаже в течение года.
 
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