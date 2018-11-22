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Опубликован список деревень Минской области, где будут продавать с аукционов пустующие дома
Определен перечень населенных пунктов в Минской области, в которых ветхие и пустующие дома будут продаваться с аукционов. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правовом портале
Среди районов области есть «избранные»: во всех их сельсоветах брошенные дома могут уходить к новым владельцам только через аукционы. Это:
Также только через аукционы будут продаваться изъятые дома в райцентрах области: в Столбцах, Солигорске, Слуцке, Несвиже, Марьиной Горке, Мяделе, Молодечно, Любани, Воложине и т.д. Включены в список и некоторые крупные поселки, например Городея, Правдинский, Ивенец.
Полный список —
Напомним, информацию о продаже с аукционов пустующих и ветхих домов местные исполкомы обязаны будут размещать на своих сайтах.
Какие дома признают пустующими и ветхими?
Пустующими — дома, в которых в течение трех лет не проживали ни дня и чьи владельцы не предоставили в местный исполком (сельсовет) уведомления о намерении использовать дома для проживания.
Ветхими — аварийные и грозящие обвалом дома, где в течение одного года не живут и не принимают меры по восстановлению либо сносу.
Чтобы признать дом пустующим или ветхим, его должна посетить комиссия (состав ее внушительный — от чиновников до милиции) и на месте установить (опросив соседей в том числе), что дом необитаем.
Кстати, искать ветхие и пустующие дома будут не только в деревнях — комиссии будут изучать и райцентры, и областные центры, и даже Минск, где тоже есть ветхие и пустующие усадьбы. Причем каждые полгода.
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Напомним, ветхие и пустующие дома, если хозяева не могут их восстановить и пользоваться ими, будут подготовлены к продаже в течение года.
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