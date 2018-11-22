Болезнь Альцгеймера. Как сохранить ясность ума на долгие годы

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» во время прямой линии ответила врач-психиатр-нарколог научный сотрудник неврологического отдела ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», Наталья Алексеевна НАУМОВСКАЯ.

Нет таблетки

Существует весьма распространенный и устойчивый миф, что болезнь Альцгеймера является лишь естественной частью процесса старения, но это не так. Это патология, а не норма. Ведь немало тех, кто доживает и до 100 лет, сохраняя при этом ясный ум и хорошую память.

Болезнь Альцгеймера – это достаточно серьезное заболевание, причина которого заключается в нарушении деятельности мозга. При болезни Альцгеймера гибнут клетки головного мозга, которые выделяют ацетилхолин – вещество, способствующее тому, чтобы клетки между собой хорошо взаимодействовали. Основные препараты, которые назначаются при болезни Альцгеймера, искусственным образом увеличивают количество этого вещества в головном мозге.



Вирус вездесущий. Герпес — причина болезни Альцгеймера, инфаркта и инсульта Подробнее

Причина возникновения болезни Альцгеймера пока до конца не раскрыта учеными.

-Да, во всем мире для лечения этого заболевания применяются лекарственные препараты, которые способны улучшить память, помочь пациенту лучше ориентироваться в окружающей обстановке и быть более самостоятельным - говорит Наталья Алексеевна. – однако способов полностью излечить болезнь Альцгеймера до сих пор не найдено.

Тренируйте мозг

Мне 81 год. Проблемы начались год назад. Лицо человека помню, а имя, фамилию - нет. Потом через какое-то время фамилия всплывает в голове. Минуту назад что-то сказала и тут же забыла. Гипертонической болезни нет. Давление 150 на 60, 150 на 70,150 на 80. Принимаю гинкго билоба, глицин, рыбий жир. Как сделать так, чтобы не появилась болезнь Альцгеймера?

Валентина Семеновна, Минск

- Пока у вас нет признаков болезни Альцгеймера. Такой вид нарушения памяти, как вы описываете, больше характерен для проблем с сосудами. Поэтому вам необходимо продолжать контролировать свое давление, следить за уровнем сахара в крови. Для профилактики этого заболевания нужно больше двигаться, начиная со среднего возраста, сбалансировано питаться, следить за своим весом. В общем, постарайтесь постоянно тренировать свой мозг, учиться чему-то новому, активно общаться с родными и друзьями.

Племяннику 48 лет. Ему поставили диагноз «деменция, старческое слабоумие». У него II-я группа инвалидности. Состояние его здоровья ухудшается. Он отказывается от еды, начинает психовать, топать ногами. Не хочет заниматься. Уровень интеллекта низкий, уровень общения тоже… Как нам быть?

Надежда Алексеевна, Могилев

- Для того что бы как-то вам помочь, в первую очередь необходимо осмотреть пациента и оценить результаты его обследований. Вы можете обратиться к неврологу по месту жительства за направлением на консультацию к неврологу в Республиканский практический центр неврологии и нейрохирургии. Приехав на консультацию в нам в консультативно-поликлиническое отделение, ваш племянник будет осмотрен неврологом, психологом и психиатром в течение рабочего дня. При необходимости, ему будут сделаны дополнительные обследования. Основная задача специалистов в подобных случаях – исключить обратимые варианты деменции. 48 лет – это слишком раннее начало болезни. Конечно, такое тоже бывает, но в этом возрасте болезнь Альцгеймера развивается очень редко.

А проводятся ли у нас занятия, тренинги для людей с таким заболеванием? Сам он не хочет заниматься …

- Вы можете узнать об организации таких занятий в исполнительном комитете своего района по месту проживания лично или на сайте в разделе «Социальное обслуживание населения по месту жительства».

Мне 60 лет, причин для беспокойства у себя пока не наблюдаю, но очень боюсь попасть в сети этой болезни. Расскажите о профилактике болезни Альцгеймера. Или в этом возрасте уже поздно что-нибудь предпринимать?

Наталья Ростиславовна

- Никогда не поздно. Вообще, профилактикой болезни Альцгеймера лучше заниматься, начиная с 30-35 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет управляемые факторы риска, т.е. те заболевания или варианты образа жизни, нормализуя которые, мы уменьшаем вероятность болезни Альцгеймера: неконтролируемое или плохо контролируемое повышенное артериальное давление, сахарный диабет, депрессия, злоупотребление никотином и алкоголем, гиподинамия, несбалансированное питание и избыточный вес, социальная изоляция, низкий уровень образование и умственной активности в течение жизни.

Деменция – не норма

Деменция – это и есть болезнь Альцгеймера?

Е. Кравченко, Могилев

- Деменция – это название совокупности таких проявление как - снижение памяти, нарушение внимания, мышления, речи и других познавательных способностей человека. Эти нарушения мешаю человеку самостоятельно справляться с простыми жизненными задачами, делают его частично или полностью зависимым от помощи окружающих. Деменция развивается при таких заболеваниях как болезнь Альцгеймера, недостаточность кровообращения головного мозга при сосудистых заболеваниях, при гипотиреозе и многих других заболеваниях.



«Не унываем и надеемся на лучшее». Как пенсионеры выживают на пенсию Подробнее

При деменции, связанной с болезнью Альцгеймера, человек не может запомнить новую информацию, вспомнить недавние события, часто забывает о договоренностях, важных датах и событиях. Постоянно задает одни и те же вопросы, разговаривает с вами так, как будто предыдущего разговора не было. Часто первым проявлением болезни Альцгеймера является нарушение ориентации при попадании в новые места, человек теряется, не может найти дорогу домой. На более поздних этапах заболевания становиться заметно, что человек теряет навыки пользования бытовой техникой, телефоном. Не может правильно принимать лекарства, даже по хорошей письменной инструкции. Появляются трудности с самостоятельной покупкой продуктов, уборкой, приготовлением пищи, соблюдением правил личной гигиены. Одним из основных проявлений болезни Альцгеймера является нарушение критического отношения к своим проблемам. Человек утверждает, что со всеми своими житейскими задачами справляется отлично, что никаких проблем нет, и очень обижается, если его близкие с этим не согласны.

В таком случае необходимо обратиться к врачу терапевту или неврологу в поликлинику по месту жительства, чтобы он разобрался, какое заболевание лежит в основе возникших проблем.

Мне 72 года. В течение 32 лет наблюдается тремор рук. Мне это передалось по наследству мамы. Неврологии, к которым я обращался, сказали, что меня могут вылечить в Израиле, Германии. Операция стоит 30 тысяч долларов. А что же наши врачи?

Г. Лысенко, Ивье

- Тремор рук – это лишь проявление заболевания. Причиной тремора может быть болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор Минора и другие болезни. Тремор рук, вызванный болезнью Паркинсона, в Беларуси тоже лечится оперативным способом. У нас в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с этой целью проводятся несколько вариантов операций на внутренних структурах мозга. Но этот вариант лечения не всем подходит и не всем помогает. Такая операция для граждан нашей страны является бесплатной.

Что бы дать совет в вашем случае необходимо понимать причину тремора рук. Для этого вы можно обратиться в РНПЦ неврологии и нейрохирургии и получить консультацию специалиста.

Что делать, чтобы не заболеть болезнью Альцгеймера?

Н. Семенов, Минск

- Стопроцентной защиты от болезни нет. Лекарства для профилактики этого заболевания также еще не создали. Поэтому я советую контролировать свое здоровье в целом, вести здоровый образ жизни, понять, что делает вашу жизнь счастливее и не тревожиться о том, что еще не случилось и возможно никогда не случиться!