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Найден древний предок человека размером со слона

23.11.2018 10:48 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из шведского Уппсальского университета совместно с коллегами из Польши обнаружили ископаемые останки, принадлежащие, как они полагают, новому роду гигантского дицинодонта, сообщает EurekAlert.


Фото: Tomasz Sulej

Дицинодонты принадлежат к одной группе терапсидов — млекопитающих-рептилий, существовавших во время триасового периода (252−201 миллионов лет назад) вместе с предками динозавров, крокодилов, птерозавров, черепах, лягушек и ящеров. Терапсиды считаются древнейшими предками млекопитающих, в том числе и человека.

Обнаруженное млекопитающее ученые назвали Lisowicia bojani в честь немецкого зоолога и члена Петербургской академии наук Людвига Боянуса, а также деревни Лисовице, где были найдены останки дицинодонта.

Длина Lisowicia bojani составляет примерно 4,5 метра, высота — 2,6 метра, а масса приближалась к девяти тоннам, это на 40 процентов больше, чем у дицинодонта, найденного раньше. По размерам этот экземпляр схож с африканским слоном.

Дицинодонт был, скорее всего, травоядным теплокровным существом. В пользу последнего предположения говорит скорость его роста, которую ученые смогли определить по структуре костей.

Ученый Томаш Сулей (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии ПАН в Варшаве (Польша) назвал находку эпохальным открытием, которое случается раз в жизни. До этого польские археологи находили в Лисовице тысячи костей и окаменелостей, принадлежавших примитивным динозаврам, крокодилам, а также мелким родичам древних млекопитающих.

 
 
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По размером этот экземпляр схож с африканским слоном.
 
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