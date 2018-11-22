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Так смотреть или нет? 8 новых сериалов осени, которые вы могли пропустить
Верим в вашу занятость и вечное «нет времени на сериалы». Поэтому AFISHA.TUT.BY посмотрела все главные новинки осени за вас и рассказывает, на что тратить время, а на что, возможно, и не стоит.
Чем интересен: Кэри Фукунага — один из авторов «Настоящего детектива», его новый проект ждали с особым трепетом. Киноманское сообщество после премьеры раскололось не хуже, чем после новых «Фантастических тварей»: одни считают «Маньяка» наследником Линча и Гондри и отличным сай-фаем, другие — яркой и многослойной, но пустышкой.
Так смотреть или нет: если вы купились на слово «Маньяк» в названии и выключили True Detective после первой серии — нет. Если вам по душе сентиментальные, но оригинальные истории про помешанных (и Эмма Стоун), — почему бы и нет.
Чем интересен: едва ли не первая настолько драматичная роль Джима Керри. Сериал целиком срежиссировал уже упомянутый выше Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна», «Микроб и Бензин»), и его крепкая рука удерживает сериал от того, чтобы тот скатился в сопливую мелодраму.
Так смотреть или нет: если вы любите Керри только в комедиях — вряд ли. Если вам по душе грустные истории о том, как пережить потерю и оправиться после нее, — однозначно да.
Чем интересен: Флэнеган — мастер хоррора (его «Тишина» — один из лучших образцов жанра в 2010-х). «Призраки» не нуждаются в чрезмерно художественной готической эстетике. Да, здесь будут скрипеть половицы, сниться кошмары и появляться эти самые призраки, но куда страшнее у Флэнегана получается мир привидений прошлого, которые не дают спокойно жить в настоящем.
Так смотреть или нет: если вы любите глуповатые и кровавые ужастики — нет, если не прочь покопаться в скелетах в шкафу и присмотреться к психологическим портретам героев — определенно да.
Чем интересен: следите за руками. Во-первых, сериал поставлен по одноименному ультрамодному роману Элены Ферранте. Во-вторых, спродюсировать проект взялся сам Паоло Соррентино («Молодость», «Великая красота», «Молодой папа»). И в-третьих (тут, конечно, маячок для избранных) — за режиссерским пультом Саверио Костанцо, чьи «Голодные сердца» с Адамом Драйвером показали итальянца как большого мастера делать саспенс из воздуха. В ролях — свежие молодые лица, в кадре — Неаполь с налетом ретро — в общем, must see.
Так смотреть или нет: обязательно, даже (и скорее, хорошо) если вы не читали сам роман. Не зайдет, наверное, только тем, кто любит, чтобы все разжевали в первых двух сериях.
Чем интересен: в проекте задействовано довольно много создателей культового сериала «Девочки» (в том числе сама автор идеи и режиссер Лена Данэм), чтобы просто проигнорировать эту новинку. К тому же в главных ролях Дженнифер Гарнер и Дэвид Теннант. А сюжет обещает дивные пару часов едкой сатиры и юмора.
Так смотреть или нет: если вы ничего не слышали ни про Данэм, ни про сериал «Девочки» — скорее нет. Если слышали и знаете — можно попробовать, но не ожидайте прыти первого сезона и остроты ее дебютных полнометражек.
Чем интересен: за режиссерским пультом — две крайне талантливые женщины в современном кино (Дениз Гамзе Эргювен сняла талантливую и трогательную драму взросления «Мустанг», а Агнешка Холланд вообще приложила руку, кажется, ко всем более-менее приличным сериалам от «Любовников» до «Карточного домика», а еще к десятку неплохих полных метров). В кадре большую часть времени — постаревший, но не утративший харизмы Шон Пенн, космические декорации и семейная драма.
Так смотреть или нет: да, если вы любите качественную студийную драму и не ждете от сериала бергмановских откровений и куароновской эстетики.
Чем интересен: предыдущая «Сабрина» была ситкомом, сейчас же из нее бросились выращивать подростковый детектив в готических декорациях. Изюминка проекта — восходящая звезда Кирнан Шипка, которая так талантливо сыграла одержимую дьяволом в «Феврале» Перкинса.
Так смотреть или нет: да, если вам нравится сериал «Ривердейл» и вы в целом нормально воспринимаете адаптации комиксов про подростков.
Чем интересен: а давно вы вообще видели сериал о проблемах и рутине настоящих взрослых людей, а не тех их копий, которыми напичкано семейное американское телевидение? Сериал вывозит на своих плечах Тони Коллетт (вы должны были запомнить ее, если смотрели «Реинкарнацию»).
Так смотреть или нет: да, если вы сами — взрослый человек с проблемами (ну или хотя бы потенциальными) в отношениях.
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Поэтому AFISHA.TUT.BY посмотрела все главные новинки осени за вас и рассказывает, на что тратить время, а на что, возможно, и не стоит.
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