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Так смотреть или нет? 8 новых сериалов осени, которые вы могли пропустить

23.11.2018 10:47 — Разное | Tut.by  
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Верим в вашу занятость и вечное «нет времени на сериалы». Поэтому AFISHA.TUT.BY посмотрела все главные новинки осени за вас и рассказывает, на что тратить время, а на что, возможно, и не стоит.

«Маньяк»

Maniac


Режиссер: Кэри Фукунага.

О чем сериал: Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим — два незнакомца, согласившиеся принять участие в испытании нового фармацевтического средства. У каждого на это свои причины. Энни пытается справиться с разрушенными отношениями, а Оуэн переживает из-за шизофрении, которую ему диагностировали еще в детстве. Новое лекарство доктора Мантлрэя обещает исправить любое заболевание, вплоть до разбитого сердца. Только вот почему-то никто не хочет говорить о побочных эффектах.

Чем интересен: Кэри Фукунага — один из авторов «Настоящего детектива», его новый проект ждали с особым трепетом. Киноманское сообщество после премьеры раскололось не хуже, чем после новых «Фантастических тварей»: одни считают «Маньяка» наследником Линча и Гондри и отличным сай-фаем, другие — яркой и многослойной, но пустышкой.

Так смотреть или нет: если вы купились на слово «Маньяк» в названии и выключили True Detective после первой серии — нет. Если вам по душе сентиментальные, но оригинальные истории про помешанных (и Эмма Стоун), — почему бы и нет.

«Шучу»

Kidding


Режиссер: Мишель Гондри.

О чем сериал: Джефф — настоящая звезда детских передач, он весел и жизнерадостен, а главное — он способен развеселить любого. Но сказка не может длиться вечно. Его брак трещит по швам, семейная жизнь летит под откос. Как тут улыбаться?

Чем интересен: едва ли не первая настолько драматичная роль Джима Керри. Сериал целиком срежиссировал уже упомянутый выше Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна», «Микроб и Бензин»), и его крепкая рука удерживает сериал от того, чтобы тот скатился в сопливую мелодраму.

Так смотреть или нет: если вы любите Керри только в комедиях — вряд ли. Если вам по душе грустные истории о том, как пережить потерю и оправиться после нее, — однозначно да.

«Призраки дома на холме»

The Haunting of Hill House


Режиссер: Майк Флэнеган.

О чем сериал: история семьи, которая долгое время жила в доме, населённом призраками. Годы спустя трагедия заставляет их вернуться в тот дом и встретиться лицом к лицу со злом, обитающим в его стенах.

Чем интересен: Флэнеган — мастер хоррора (его «Тишина» — один из лучших образцов жанра в 2010-х). «Призраки» не нуждаются в чрезмерно художественной готической эстетике. Да, здесь будут скрипеть половицы, сниться кошмары и появляться эти самые призраки, но куда страшнее у Флэнегана получается мир привидений прошлого, которые не дают спокойно жить в настоящем.

Так смотреть или нет: если вы любите глуповатые и кровавые ужастики — нет, если не прочь покопаться в скелетах в шкафу и присмотреться к психологическим портретам героев — определенно да.

«Моя гениальная подруга»

My Brilliant Friend


Режиссер: Саверио Костанцо.

О чем сериал: Неаполь, 1960-е. Дочь швейцара Элена живёт в бедном квартале Неаполя и дружит с острой на язык Лилой, дочерью сапожника. Со временем их дружба становится настоящим полем битвы.

Чем интересен: следите за руками. Во-первых, сериал поставлен по одноименному ультрамодному роману Элены Ферранте. Во-вторых, спродюсировать проект взялся сам Паоло Соррентино («Молодость», «Великая красота», «Молодой папа»). И в-третьих (тут, конечно, маячок для избранных) — за режиссерским пультом Саверио Костанцо, чьи «Голодные сердца» с Адамом Драйвером показали итальянца как большого мастера делать саспенс из воздуха. В ролях — свежие молодые лица, в кадре — Неаполь с налетом ретро — в общем, must see.

Так смотреть или нет: обязательно, даже (и скорее, хорошо) если вы не читали сам роман. Не зайдет, наверное, только тем, кто любит, чтобы все разжевали в первых двух сериях.

«Кемпинг»

Camping


Режиссеры: Лена Данэм, Дженнифер Коннер и другие.

О чем сериал: Уолт готовится отпраздновать 45-й день рождения. Целеустремленная и собранная Кэтрин организовывает праздник для супруга — отдых на дикой природе в компании друзей. Но милый уикенд на свежем воздухе оборачивается нелепым кошмаром, когда к процессу подключаются сестра Кэтрин, бывший лучший друг и увязавшийся за компанию раздолбай. В такой ситуации даже самому крепкому браку придется несладко.

Чем интересен: в проекте задействовано довольно много создателей культового сериала «Девочки» (в том числе сама автор идеи и режиссер Лена Данэм), чтобы просто проигнорировать эту новинку. К тому же в главных ролях Дженнифер Гарнер и Дэвид Теннант. А сюжет обещает дивные пару часов едкой сатиры и юмора.

Так смотреть или нет: если вы ничего не слышали ни про Данэм, ни про сериал «Девочки» — скорее нет. Если слышали и знаете — можно попробовать, но не ожидайте прыти первого сезона и остроты ее дебютных полнометражек.

«Первые»

The First


Режиссеры: Дениз Гамзе Эргювен, Агнешка Холланд и другие.

О чем сериал: действие разворачивается в недалеком будущем. Группа инженеров, ученых и астронавтов отправляется в первый пилотируемый полет на Марс с целью колонизировать Красную планету. Экспедиция, одним из участников которой является бывший астронавт НАСА Том Хаггерти, сталкивается с многочисленными трудностями, непростые времена переживают родные и близкие колонистов, оставшиеся на Земле, а также наземные специалисты.

Чем интересен: за режиссерским пультом — две крайне талантливые женщины в современном кино (Дениз Гамзе Эргювен сняла талантливую и трогательную драму взросления «Мустанг», а Агнешка Холланд вообще приложила руку, кажется, ко всем более-менее приличным сериалам от «Любовников» до «Карточного домика», а еще к десятку неплохих полных метров). В кадре большую часть времени — постаревший, но не утративший харизмы Шон Пенн, космические декорации и семейная драма.

Так смотреть или нет: да, если вы любите качественную студийную драму и не ждете от сериала бергмановских откровений и куароновской эстетики.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

The Chilling Adventures of Sabrina


Режиссер: Роб Шейденгланц, Мэгги Кили и другие.

О чем сериал: ведьма Сабрина пытается найти истинную себя между натурами смертной и ведьмы, при этом ей придется противостоять злым силам, которые угрожают ей, ее семье и всему миру людей.

Чем интересен: предыдущая «Сабрина» была ситкомом, сейчас же из нее бросились выращивать подростковый детектив в готических декорациях. Изюминка проекта — восходящая звезда Кирнан Шипка, которая так талантливо сыграла одержимую дьяволом в «Феврале» Перкинса.

Так смотреть или нет: да, если вам нравится сериал «Ривердейл» и вы в целом нормально воспринимаете адаптации комиксов про подростков.

«Жажда странствий»

Wanderlust


Режиссер: Люк Снеллин, Люси Черняк.

О чем сериал: Джой и Алан много лет женаты, в их сексуальной жизни царит рутина. После несчастного случая на велосипеде, на время лишившего их секса, Джой пытается найти способ возродить искру в отношениях. Внезапно Джой и Алан обнаруживают, что их привлекают новые люди, и оба испытывают соблазн совершить нечто неосмотрительное. Брак в опасности, и Джой придумывает смелое, неортодоксальное, но потенциально блестящее решение, которое будет иметь серьезные последствия.

Чем интересен: а давно вы вообще видели сериал о проблемах и рутине настоящих взрослых людей, а не тех их копий, которыми напичкано семейное американское телевидение? Сериал вывозит на своих плечах Тони Коллетт (вы должны были запомнить ее, если смотрели «Реинкарнацию»).

Так смотреть или нет: да, если вы сами — взрослый человек с проблемами (ну или хотя бы потенциальными) в отношениях.

 
 
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Поэтому AFISHA.TUT.BY посмотрела все главные новинки осени за вас и рассказывает, на что тратить время, а на что, возможно, и не стоит.
 
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