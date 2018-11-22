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«Славянский базар-2019″ пройдёт с 11 по 15 июля
23.11.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)
«Славянский базар в Витебске» в 2019 году пройдет с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия, организованные в рамках форума, запланированы на 9, 10 и 16,17 июля. Подготовка к новому международному фестивалю искусств уже ведется: формируется программа основных и дополнительных мероприятий, а в декабре стартуют республиканские отборы на музыкальные конкурсы «Славянского базара».
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«Славянский базар в Витебске» в 2019 году пройдет с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия, организованные в рамках форума, запланированы на 9, 10 и 16,17 июля. ...
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