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Программу комплексной застройки малых и средних городов подготовят в Беларуси

23.11.2018 — Разное | Герой працы  
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Программу комплексной застройки малых и средних городов подготовят в БеларусиПрограмму комплексной застройки малых и средних городов подготовят в Беларуси
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу комплексной застройки малых и средних городов подготовят в Беларуси, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок сегодня на республиканском семинаре по повышению эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.
"По итогам этого семинара мы намерены подготовить специальную программу по комплексной застройке малых и средних городов с использованием изделий крупнопанельного домостроения. Подходы будут такими же, какие мы внедряем в городах, только это будет малоэтажное строительство", - пояснил Дмитрий Микуленок.
По его словам, стоимость квадратного метра, которую сегодня могут предложить белорусские предприятия, конкурентоспособна, вместе с тем резервы для ее снижения еще есть.
Семинар по повышению эффективности стройкомплекса Беларуси проходит 22-23 ноября. Среди участников - руководители министерств и концернов, директора строительных организаций, представители общественных организаций.-0-
Индивидуальные предприниматели смогут сами выбирать способ уплаты НДС "по оплате" или "по отгрузке»
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется предоставить индивидуальным предпринимателям право самим определять, как уплачивать налог на добавленную стоимость - "по оплате" или "по отгрузке". Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова.
"Проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусматривает, что с 2019 года индивидуальным предпринимателям - плательщикам НДС будет предоставлено право самостоятельно определять момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав - "по отгрузке" или "по оплате", - рассказала Светлана Новикова.
Она подчеркнула, что это предложение исходило от самих плательщиков. Сейчас все ИП - плательщики НДС определяют момент фактической реализации исключительно "по оплате", а большинство организаций - "по отгрузке". Индивидуальный предприниматель - продавец может выставить электронный счет-фактуру организации-покупателю только после получения от нее оплаты, а в случае отсутствия оплаты - по истечении 60 дней с момента отгрузки. Поскольку в договорных отношениях между субъектами хозяйствования распространены отсрочки по расчетам, то нередко складывается ситуация, когда индивидуальный предприниматель - продавец не вправе выставить электронный счет-фактуру, не дожидаясь получения оплаты. Это не устраивает организацию-покупателя, и она просто отказывается работать с индивидуальным предпринимателем.
Кроме того, в случае получения частичной оплаты за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги у ИП возникают затруднения с правильным определением налоговой базы по НДС, что приводит к непреднамеренным ошибкам в исчислении этого налога.
"Поэтому МНС сочло возможным поддержать инициативу плательщиков и предоставить индивидуальным предпринимателям право самим выбирать способ уплаты налогов - "по оплате" или "по отгрузке", - резюмировала специалист.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Программу комплексной застройки малых и средних городов подготовят в Беларуси 22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу комплексной застройки малых и средних...
 
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