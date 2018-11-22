Учитель каждодневно творит будущее

Маленького Человека, хрупкого, неокрепшего, приводят к педагогам родители, и он начинает путь в страну знаний. В нем замерли, затаились его способности и таланты. И учитель должен работать с каждым ребенком, чтобы «разбудить», раскрыть его творческие возможности, чтобы «тоненькие росточки» интереса смогли пробиться сквозь «гранит незнания». Как не прост путь к сердцу каждого! Но «мы в ответе за тех, кого приручили». На уроке учитель, как садовник, который сначала возделывает почву, подбирает инструменты для своей работы, затем создает условия для роста своих питомцев.





Этим возделыванием детских душ, умов и сердец в районе занимаются в 24 учреждениях образования различного типа: гимназия, три средние школы, семь учебно-педагогических комплексов «Детский сад-средняя школа», два учебно-педагогических комплекса «Детский сад - базовая школа», один учебно - педагогический комплекс «Ясли-сад-начальная школа», шесть детских дошкольных учреждений, в том числе дошкольный центр развития ребенка. В районе действует центр коррекционно – развивающего обучения и реабилитации, центр творчества детей и молодежи, социально-педагогический центр, детский дом семейного типа. В 2018-2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования обучается 2514 учащихся, дошкольные учреждения посещают 830 детей.

404 педагога трудятся в системе школьного образования, из них 93,6 процента имеют высшее образование.

В этом учебном году в район приехали 16 молодых специалистов. Десять из них являются уроженцами нашего района. 75 процентов молодых специалистов остаются работать на Ивьевщине.

Большое внимание уделяется работе с одаренными учащимися. Развитие интеллектуальных знаний доказывает участие наших ребят в олимпиадном движении. На областном этапе республиканской олимпиады завоевано 7 дипломов. Из года в год имена школьников района звучат среди победителей заключительного этапа олимпиады.

Педагогические коллективы учреждений образования постоянно доказывают свою профессиональную компетентность через успехи своих учеников в учебе, творчестве, спорте.

Воспитание гражданина-патриота признано государством ключевым в воспитании подрастающего поколения. Главным оно стало и для всех учреждений образования Ивьевщины.

В рамках подготовки к областному фестивалю-ярмарке «Дажынкі-2018» значительно укрепилась материально-техническая база учреждений образования района. Проведен капитальный ремонт пяти учреждений образования: ремонт фасада с заменой окон здания Ивьевского яслей-сада №2, реконструкция стадиона Ивьевской средней школы, капитальный ремонт фасадов с благоустройством прилегающей территории Ивьевской средней школы, модернизация кровли с тепловой реабилитацией стен здания ДЦРР г. Ивье, капитальный ремонт здания гимназии №1 города Ивье.

Значит, будут новые успехи и новые рекорды, будет комфортно учиться и учить.