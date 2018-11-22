«Кто устал от цифрового шума и депрессий - советую завинтиться на митинге на 15 суток». Приключения Пальчиса 2



Блогер Эдуард Пальчис у памятника Короткевичу в Киеве. Фото сделано в те дни, когда он скрывался от ареста в Украине

Этап. Попутчики со ст. 328

“Володарка”. Как помог пикет

Жодинское СИЗО. Как побриться в тюрьме и как поверить в Бога

Если брянская тюрьма была для меня самой сложной, смоленская самой свободной, витебская самой строгой, Володарка самой интересной, то жодинская — самой бездушной.





126. Чтобы вы понимали разницу между показухой и реальностью. Вот обычное дело - заключенный, больной с сердцем, умер прямо под камерами. Врачи знали про проблемы, но на здоровье заключенных в этой система абсолютно ложили болт. Ну и посмотрите на чистоту "отстойников" на этапы. pic.twitter.com/P8GIcN8t71 — Eduard Palchys (@1863x) August 23, 2018

Кстати о книгах — нигде так хорошо не читается, как в тюрьме. Особенно, если камера изолирована, мало людей, и нет ТВ. Всем, кто устал от клипового мышления, цифрового шума, урбанистических неврозов и депрессух — советую завинтиться на каком-нибудь митинге на 15 суток.

Снова “Володарка”. “Мы не против вас отпустить...”

В камере было ТВ и любимой передачей была хроника. Новые уголовные дела с интересом обсуждаются, а их фигурантов уже ждут по камерам.

Суд. Суперконвой

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