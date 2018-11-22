Каждый белорус сможет посмотреть базу данных «тунеядцев»

1 декабря в Беларуси должны открыть общий доступ к базе данных не занятых в экономике граждан. Каждый житель страны сможет ее посмотреть.

База данных появится на Едином портале электронных услуг.

Как сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, логин и пароль для доступа на портал будут выдавать в службе «одно окно». Также сейчас рассматривается и другой способ информирования граждан – через счет-извещения на оплату ЖКУ.

Окончательный список «тунеядцев» будет готов к 1 февраля 2019 года.