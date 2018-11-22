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Сборка турбоагрегата началась в машинном зале второго энергоблока БелАЭС

23.11.2018 10:04 — Разное | Интерфакс  
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Сборка турбоагрегата началась в машинном зале второго энергоблока БелАЭС, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

"В машинном зале энергоблока N2 БелАЭС специалисты приступили к монтажу опор подшипников и корпусов цилиндров низкого давления турбоагрегата", - говорится в распространенном  сообщении.

"Монтаж опор подшипников и корпусов ЦНД – это старт работ по установке основного оборудования машзала энергоблока", - приводятся в сообщении слова вице-президент-директора проекта по сооружению БелАЭС АО ИК "АСЭ" Виталия Полянина. "В ближайшие дни в проектное положение будет установлен статор генератора турбоагрегата", - добавил он. 

Все элементы турбины изготовлены ПАО "Силовые машины".

Турбоагрегат представляет собой пятикорпусную (четыре цилиндра низкого давления, один цилиндр высокого давления), двухпоточную машину с электрической мощностью 1200 МВт и частотой вращения 3 тыс. оборотов в минуту.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Сборка турбоагрегата началась в машинном зале второго энергоблока БелАЭС, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". "В машинном...
 
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