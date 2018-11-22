Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ

Хоккеисты, имеющие белорусское гражданство, больше не будут считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге. Такое решение принял совет директоров КХЛ.

Соответствующие правки уже внесены в регламент лиги, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее, в августе 2018 года, министерство спорта Российской федерации выступило с предложением пересмотреть закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и изменить требования по отношению к легионерам в игровых видах спорта. А 1 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что белорусские хоккеисты уже не будут считаться в КХЛ легионерами.

Как сообщалось, летом 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимал вопрос о легионерском статусе белорусских хоккеистов в КХЛ и просил разобраться в данной ситуации.