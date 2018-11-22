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Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва» от Disney (и он очень милый)
Компания Disney выпустила первый тизер-трейлер римейка знаменитого мультфильма. Увидеть кино на большом экране можно будет только в июле 2019 года, а вот трейлер — уже в сети.
Режиссером киноадаптации стал Джон Фавро, ранее снявший «Книгу джунглей» и две части «Железного человека». Роли в фильме озвучивали Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Чиветел Эджиофор (Шрам) и другие. Композитором, кстати, выступил Ханс Циммер.
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Студия Disney выпустила первый трейлер римейка знаменитого мультфильма. Режиссером киноадаптации стал Джон Фавро, ранее снявший «Книгу джунглей» и две части...
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