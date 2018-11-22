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Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва» от Disney (и он очень милый)

23.11.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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Компания Disney выпустила первый тизер-трейлер римейка знаменитого мультфильма. Увидеть кино на большом экране можно будет только в июле 2019 года, а вот трейлер — уже в сети.

Режиссером киноадаптации стал Джон Фавро, ранее снявший «Книгу джунглей» и две части «Железного человека». Роли в фильме озвучивали Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Чиветел Эджиофор (Шрам) и другие. Композитором, кстати, выступил Ханс Циммер.

«Король Лев» — мультфильм, выпущенный студией Disney в 1994 году. Он собрал в прокате рекордные для классической анимации 968 миллионов долларов, а еще завоевал три премии «Золотой глобус» и две премии «Оскар».

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Теги: Минск
 
 
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Студия Disney выпустила первый трейлер римейка знаменитого мультфильма. Режиссером киноадаптации стал Джон Фавро, ранее снявший «Книгу джунглей» и две части...
 
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