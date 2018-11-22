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БЖД купит электропоезда, которые доедут из Минска в областной центр за 2,5 часа

23.11.2018 11:11 — Разное | KYKY  
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Беларуская железная дорога планирует до 2025 года купить 30 электропоездов. С их помощью получится сократить время в пути из Минска в областные центры до 2,5 часов. Чуть дольше придётся ехать в Гродно из-за его удалённости, пишет БелТА со ссылкой на начальника БЖД Владимира Морозова.

По его словам, БЖД «заинтересована в том, чтобы предоставлять комфортные условия для пассажиров и сокращать время в пути, а для этого нужно проводить модернизацию и постоянно обновлять подвижной состав». Он добавляет, что компания планирует в ближайшие два года связать все областные центры новым составом, в течение года − сократить время в пути между Минском и областными центрами на 15-20 минут и уложиться в 2,5 часа.

БЖД подписала контракт с АО «PESA Bydgoszcz» на поставку шести дизель-поездов из шести вагонов каждый. Их нам дадут в 2019-2020 годах. Ещё десять электропоездов купят к 2021 году у «Штадлер Минск». А до 2025 года планируют приобрести по десять электропоездов городских и региональных линий и 20 дизель-поездов региональных линий.

Читайте по теме: Между Минском и Гродно пустят скоростной поезд бизнес-класса

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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  Беларуская железная дорога планирует до 2025 года купить 30 электропоездов. С их помощью получится сократить время в пути из Минска в областные центры до 2,5 часов....
 
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