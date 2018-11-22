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«Я отказывалась в это верить». Жена бизнесмена Израилевича о его задержании

23.11.2018 10:23 — Разное | KYKY  
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9 ноября бизнесмена Аркадия Израилевича выпустили из СИЗО КГБ, где продержали около десяти дней. Сам он после задержания ничего не рассказывал − только дал небольшой комментарий, что «я сублимировал, и теперь говорить ничего не буду». Для его жены Маргариты эти десять дней были сложные − на неё обрушился шквал критики, обвинений и оскорблений. В интервью TUT.by она рассказала, как перенесла этот период.

Об отношениях с Израилевичем

 

«Мы познакомились на мероприятии лет 5-6 назад. На тот момент Аркадий был женат, поэтому знакомством все и ограничилось. А через некоторое время встретились вновь, завязался разговор. За эти годы его семейное положение, которое и было для меня препятствием, изменилось, так что мы стали общаться, строить отношения. И спустя полтора года совместной жизни, в день его рождения, я согласилась выйти за него замуж».

На вопрос, ощущает ли Маргарита разницу в возрасте с мужем (28 лет против 55), она отвечает: «Либо человек твой, либо нет, и возрастная разница здесь не играет никакой роли. Аркадий − определенно «мой», у меня ощущение, будто я знала его всю свою жизнь. У нас очень схожие интересы и взгляды, и нам всегда есть о чем поговорить».

О задержании мужа

«У меня был шок. До звонка адвоката я и вовсе отказывалась в это верить. <...> В такие моменты мыслей в голове нет вообще никаких, ты даже не понимаешь, что происходит. <...> Первые три дня ни я, ни адвокат не давали никаких комментариев. Каким образом информация просочилась в прессу, для нас до сих пор загадка. <...> Мы вообще не хотели, чтобы это дело предавалось огласке, но вышло как вышло».

О критике в адрес Маргариты

«Я всегда понимала: всё, что коснется моего супруга, коснётся и меня. Проблема в том, как именно люди выражали свое мнение. Например, писали, что это я сама «сдала» Аркадия, через три года получу развод и половину имущества, а потом у меня появится новый муж и новое «дело». Доходило и до оскорблений».

«В адрес супруга подобные высказывания сыпались задолго до истории с задержанием. <...> До сих пор многие уверены, что ситуация с задержанием произошла из-за Куропат. Или что Аркадий является владельцем ресторана, хотя на самом деле вообще никакого отношения к нему не имеет».

«Я понимала, что любой мой комментарий вырвут из контекста и разберут на цитаты, как разбирали многие высказывания моего супруга, и будут трактовать вовсе не в мою пользу. За все это время вышло лишь одно интервью, где не коверкались слова Аркадия».

Об участии в финале «Миссис» во время задержания мужа

«Мое участие в проекте, как мне кажется, было никому не интересно − ровно до тех пор, пока мужа не задержали. Неделю я металась: стоит ли вообще продолжать участвовать, как это отразится на моем имидже? И вместе с тем, я не хотела сделать что-то, что может навредить Аркадию. Если останусь, начнут судачить, мол, супруг задержан, а она развлекается. С другой стороны, если откажусь от участия, это будет выглядеть будто я признала поражение и вину супруга. Я была абсолютно уверена в его невиновности и таким образом хотела поддержать мужа».

«Мы с остальными девушками изначально понимали, на что идем, но ситуация выходила из-под контроля и выбивала из колеи. Когда тот же финал перенесли с 1-го ноября на 15-е, стало ясно: не хватило времени отрекламировать партнеров. Сейчас, когда всё улеглось и структурировалось в голове, я осознала, что нас использовали как бесплатную массовку для заработка. А как выбирали финалисток конкурса, для многих − и для меня в том числе − осталось непонятным».

О поддержке

«Меня очень сильно поддерживали мои друзья и некоторые друзья мужа. На самом деле я никогда не боялась одиночества и прекрасно уживалась сама с собой. <...> Но тут возникла проблема: я осталась в полной неопределённости. В таком положении крайне важна поддержка извне, человек, который даже просто будет сидеть рядом и отвлекать тебя».

«Я читала все статьи, чтобы понимать, что думают люди, читала большинство комментариев. Мне было приятно, что спустя какое-то время мнение о моем супруге стало меняться в положительную сторону. И вместе с тем поразительно, как сильно наши люди любят радоваться чужому горю. Хотя беда может прийти в каждый дом, никто не знает, где она подстерегает».

Читайте по теме: «Мне писали: «Морда жидовская, куда ты лезешь? Едь в Израиль и живи там». Интервью с Израилевичем до его ареста

 
 
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9 ноября бизнесмена Аркадия Израилевича выпустили из СИЗО КГБ, где продержали около десяти дней. Сам он после задержания ничего не рассказывал − только дал...
 
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