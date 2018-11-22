Максу Коржу исполнилось 30 лет. Посмотрите, какой фильм про него сняли

23 ноября известному беларускому певцу Максу Коржу исполняется 30 лет. Сейчас у него небольшой перерыв перед гастролями по России, которые начнутся в декабре. Макс не любит светиться в СМИ − последние полноценные интервью с ним в беларуских медиа выходили аж три года назад. TUT.by, которому, как пишут журналисты, рэпер отказал в разговоре трижды, отправился в его родной Лунинец и снял небольшой фильм о Корже.

Планировался сюжет на 5-7 минут, но вышел документальный фильм на 23 минуты. Учителя Макса рассказали о том, какой он был ученик, о его первой группе и правдивости текстов. Как рассказала в видео Ирина Дасько, замдиректора по воспитательной работе, «первое произведение о родном городе на беларуском языке было мной забраковано в пух и прах. Сейчас я думаю, какие ценные у меня были вещи [черновики текстов − Прим. KYKY]».