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Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза

23.11.2018 11:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Современные проблемы машиностроения 23 ноября обсуждают в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза

Представители академических, вузовских и промышленных учреждений из Беларуси, России, Украины и Туркменистана подготовили 175 выступлений по восьми направлениям. Благодаря им в машиностроении всё шире применяются наноматериалы, энергосберегающие технологии и альтернативная энергетика.

Встреча приурочена к полувековому юбилею основания университета. За годы существования он стал одним из ведущих технических вузов страны – подчеркнул в поздравлении с 50-летием со дня основания вуза Президент Беларуси.

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза
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Новости 24 часа

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Современные проблемы машиностроения 23 ноября обсуждают в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого, сообщили в...
 
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