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Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»

23.11.2018 11:02 — Разное | СТВ  
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Новости США. В сети появился первый трейлер киноверсии мультфильма «Король лев». 

Фильм выйдет летом 2019 года. «Король лев» станет киноадаптацией одноименного мультфильма, который вышел на экраны в 1994 году. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»

В 1,5-минутом ролике показан культовый момент, когда львенка Симбу показывают обитателям саванны. Во фрагменте был использован саундтрек из классической анимационной работы. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»

Режиссером картины стал Джон Фавро, который уже становился автором похожей киноадаптации – в 2016 году на экраны вышла «Книга джунглей». Фильм стал коммерчески успешным. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»

В создании «Короля льва» принимают участие Элтон Джон, Дональд Гловер, Бейонсе, Чиветел Эджиофор. Отца Симбы – Муфасу – озвучит Джеймс Эрл Джонс, который подарил свой голос этому же персонажу и в мультфильме. 

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Классический «Король лев» стал одним из самых успешных фильмов студии Disney и одним из самых культовых. Мультфильм получил две премии «Оскар» и собрал в прокате более миллиарда долларов. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»
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Теги: Минск
 
 
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Новости США. В сети появился первый трейлер киноверсии мультфильма «Король лев».  Фильм выйдет летом 2019 года. «Король лев» станет киноадаптацией одноименного...
 
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