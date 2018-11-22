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В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре
Новости США. «Черная пятница» в Алабаме: мужчина открыл стрельбу в торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в США проходят ежегодные распродажи.
Инцидент случился во время одной из них, когда торговые залы были максимально заполнены покупателями. Чтобы остановить стрелка, сотрудники полиции были вынуждены открыть по нему огонь. В результате преступника застрелили. Состояние и точное количество раненых пока не сообщается.
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В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре
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Новости США. «Черная пятница» в Алабаме: мужчина открыл стрельбу в торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в США проходят ежегодные...
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