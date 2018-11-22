ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре

23.11.2018 10:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. «Черная пятница» в Алабаме: мужчина открыл стрельбу в торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в США проходят ежегодные распродажи.

Инцидент случился во время одной из них, когда торговые залы были максимально заполнены покупателями. Чтобы остановить стрелка, сотрудники полиции были вынуждены открыть по нему огонь. В результате преступника застрелили. Состояние и точное количество раненых пока не сообщается.

В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре

В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре
Новости по теме

Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец

В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре

Во Флориде при стрельбе в студии йоги два человека погибли и пятеро пострадали

Стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге резко осудила мировая общественность

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей

В Филадельфии неизвестные стреляли по людям около торгового центра: пострадали пять человек

Стрельба в суде, офисном здании и доме престарелых: в США трижды за сутки стреляли, есть жертвы

Стрельба на территории школы в штате Невада: погиб 18-летний парень
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре

Сотрудничество Беларуси и Евросоюза обсудят на XVI Минском форуме с представителями более 20 стран

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

Перспективы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили с европейскими экспертами в Минске

Александр Лукашенко примет участие в республиканском семинаре-совещании по работе стройкомплекса страны

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры

Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ

«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. «Черная пятница» в Алабаме: мужчина открыл стрельбу в торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в США проходят ежегодные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главному редактору портала TUT.BY предъявили обвинение по "делу БелТА"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика