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Сотрудничество Беларуси и Евросоюза обсудят на XVI Минском форуме с представителями более 20 стран
Новости Беларуси. Широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси и Евросоюза обсудят 23 ноября в рамках XVI Минского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже на протяжении двух десятков лет он является главной платформой для двустороннего диалога. В 2018 году за стол переговоров сядут политики, дипломаты, чиновники, общественные деятели и предприниматели более чем из 20 стран – всего свыше 300 зарубежных экспертов.
В течение нескольких дней делегаты обсудят вопросы экономики и политики. В их числе – отношения Беларуси с соседями и Евросоюзом, перспективы развития в стране цифровых технологий, логистики и торговли.
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Сотрудничество Беларуси и Евросоюза обсудят на XVI Минском форуме с представителями более 20 стран
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Новости Беларуси. Широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси и Евросоюза обсудят 23 ноября в рамках XVI Минского форума, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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