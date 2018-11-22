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«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»
Новости Беларуси. Детское «Евровидение-2018» открывает онлайн-голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников можно на сайте конкурса вплоть до дня финала.
Всего отдать свой голос можно за пять композиций. Фаворит определится уже 25 ноября. А сегодня, 23 ноября, юных звездочек ожидает финальный марафон репетиций накануне генерального прогона. У белоруса Даниэля Ястремского один из самых сложных и графически насыщенных номеров.
Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
В течение евронедели участники знакомятся и с белорусской столицей. Наиболее полюбился юным артистам музей Янки Купалы – за свою интерактивность.
В атмосферу белорусского Купалья часть делегаций готовится погрузиться и сегодня.
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«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»
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«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»
Новости Беларуси. Детское «Евровидение-2018» открывает онлайн-голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников можно на сайте...
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