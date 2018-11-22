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«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

23.11.2018 10:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Детское «Евровидение-2018» открывает онлайн-голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников можно на сайте конкурса вплоть до дня финала.

Белорус Даниэль Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»

Всего отдать свой голос можно за пять композиций. Фаворит определится уже 25 ноября. А сегодня, 23 ноября, юных звездочек ожидает финальный марафон репетиций накануне генерального прогона. У белоруса Даниэля Ястремского один из самых сложных и графически насыщенных номеров.

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»: 
Дорогие друзья! 25 ноября жду от вас голосов. Мне очень нужна ваша поддержка, поддержка белорусов. Также у нас будет онлайн-голосование с 23 по 25 ноября. Заходите на сайт «Евровидения» и голосуйте.

В течение евронедели участники знакомятся и с белорусской столицей. Наиболее полюбился юным артистам музей Янки Купалы – за свою интерактивность.

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

В атмосферу белорусского Купалья часть делегаций готовится погрузиться и сегодня.

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Детское «Евровидение-2018» открывает онлайн-голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников можно на сайте...
 
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