|
Полезный витаминный салат, который нужно есть осенью: простой рецепт
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Как приготовить вкусный осенний витаминный салат? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Новости по теме
‡агрузка...
В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре
Сотрудничество Беларуси и Евросоюза обсудят на XVI Минском форуме с представителями более 20 стран
«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»
Перспективы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили с европейскими экспертами в Минске
Александр Лукашенко примет участие в республиканском семинаре-совещании по работе стройкомплекса страны
400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры
Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ
«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Приготовим полезный вкусный осенний витаминный салат. Для него нам понадобится: квашеная капуста, морковка, кинза, яблоко, лук,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)