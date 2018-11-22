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Полезный витаминный салат, который нужно есть осенью: простой рецепт

23.11.2018 09:59 — Разное | СТВ  
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:   
Приготовим полезный вкусный осенний витаминный салат. Для него нам понадобится: квашеная капуста, морковка, кинза, яблоко, лук, чернослив, уксус и подсолнечное масло.   

Как приготовить вкусный осенний витаминный салат? Узнаете, посмотрев видеоматериал.     

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Теги: Минск
 
 
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:   Приготовим полезный вкусный осенний витаминный салат. Для него нам понадобится: квашеная капуста, морковка, кинза, яблоко, лук,...
 
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